7nm工艺制造 台积电将独家代工苹果A12处理器

近日，根据外媒MacRumors报道，苹果公司已经选择台积电作为A12处理器的独家代工商，预计2018年下半年推出的三款新iPhone将采用该处理器。报道援引苹果公司供应链中匿名消息人士的话，A12芯片将采用台积电7nm工艺制造，在封装体积更小的同时性能更加强大。

消息透露，台积电7nm FinFET制程工艺相比三星更加具有竞争力。韩国先驱报去年7月报道，三星已经签订了一项协议，为苹果供应部分A12芯片，但两天后，Digitimes报道，台积电仍然可能独享所有的A12芯片订单。

iPhone X

目前台积电已经是iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X所搭载的的A11仿生芯片的独家代工商。如果报道属实的话，那么三星将再次错失苹果的巨额订单。唯一值得安慰的是高通的高端芯片仍然由三星独家代工，但随着三星高端芯片的成熟，高通很可能会寻找新的代工商。