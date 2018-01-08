传索尼首发骁龙845 XZ1P将亮相MWC

尽管在即将举行的CES2018大会上，索尼只会推出Xperia XA2、XA2 Ultra和L2三款中低端机，不过在下月底的MWC2018大会上，索尼将毫不吝啬的推出三款重磅旗舰新品XZ1 Premium、Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s，这也是2017年索尼高端旗舰的升级款。

从命名可以知道， Xperia XZ1 Premium是三款新机中最高端的，跟前作Xperia XZ Premium一样，XZ1 Premium将采用5.5英寸4K屏，屏幕分辨率达2160x3840级别，不同的是，后者将升级至骁龙845，内置6GB运存和128GB存储空间。该机还将后置1200万双摄，并后置指纹识别。

传闻的Xperia高端新机

至于Xperia XZ1 Plus和Xperia XZ1s，它们依然会后置指纹识别，并配备1200万双摄，不过XZ1 Plus尺寸更大，处理器也更强一些，其采用5.5英寸1080p屏幕，搭载骁龙845，而XZ1s则采用5.2英寸1080p屏幕，搭载去年的骁龙835。两款新机都将内置4GB运存，以及64GB存储空间。

由于去年索尼在MWC2017大会上推出了Xperia Premium，因此很可能一年之后，索尼再次选择在MWC大会上推出Xperia Premium的新一代产品。至于Xperia XZ2，预计会在下半年推出。