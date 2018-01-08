“顾客就是上帝”这句话来自于19世纪的马歇尔?菲尔德，当时他创建马歇尔百货公司。需要注意的是，这是一条营销策略，即非哲学思想，也非法律概念，但确实是每个企业应该遵循的准则。

2017年尾声之时，不管是企业还是个人都希望安安稳稳结束这一年，但是苹果却在“电池门”的助力下再次成为用户口诛笔伐的焦点，其背后的原因无非就是苹果没遵循“顾客就是上帝”这条准则，甚至有使用“计划报废”套路的嫌疑。

太多想替用户声讨苹果公司的话不想再多说，因为不管怎样苹果这次算是给用户一个还算满意的交代，但是我想说的是：早知现在何必当初呢？作为企业来说，想赚钱、想卖产品没有错，但是不能昧良心。

官方VS民间换iPhone电池 跟你们曝些猛料

好了，不多说了！现在开始，我来给受电池门影响的用户支支招吧！

iPhone电池更换途径：

1、Apple官方渠道

2、线上维修平台

3、线下维修商家

4、自助更换

各个维修价格、周期、风险对比：

根据线上维修平台咨询、线下维修商家走访以及电商平台电池询价，得出了上面这个iPhone电池维修比对参考表。

除了苹果官方所有iPhone电池更换价格一致之外，其他渠道电池都根据机型的不同，维修费用稍有不同，大体规律是：越新的iPhone，更换电池越贵；如iPhone 7电池更换140元>iPhone 6电池更换130元，所以上面的报价加个“约”字。

不得不说，在苹果官方更换电池没有下调价格时，维修商家及维修平台的报价均在200元以上。在苹果将电池维修价格降至私营维修点的价格后，第三方维修商才开始降价。

iPhone电池该不该换这么查就行

接下来给大家说说，查询电池损耗的方法。查询方法有很多，苹果官方可以查询、PC端应用可以查询、移动端应用可以查询等等，能够查询iPhone电池损耗的方法不下20种，我直接推荐大家一个特别靠谱的方法：

PC端安装“爱思助手”，iPhone通过数据线连接到PC端，直接可以看到电池损耗情况；

电池损耗查询完后，笔者建议大家在电池损耗在85%的情况下，可以选择更换新电池；苹果官方给的建议是容量小于80%。

接下来一起看一下，换iPhone电池，各个渠道存在哪些优缺点及猫腻。

苹果官方降价，“超值”选择

iPhone 6及之后的手机，非国行都可以选择去苹果官方渠道进行更换， 即使是iPhone 8/8 Plus和iPhone X也可以；由于本次更换电池计划是在全球范围执行，所以是否是国行均可以去国内任意Apple Store更换。另外，前往 Apple Store 更换电池需要提前预约，授权维修点可以电话咨询或者官网预约均可。

这里要提一点，预约地点分为Apple Store和授权维修点，授权维修点的保外收费体系是“更换备件费用 + 少量服务费”，所以如果你选择去授权维修点更换电池，维修的费用有可能会高于218元。建议去Apple Store更换电池，绝对正品保障无风险。

维修商家不透明，或有黑幕

在价格比对表中，风险方面我分别为线上维修平台和线下维修平台标记了三颗星和四颗星的风险，这也就说其中可能存在猫腻。最大的猫腻就是第三方使用的电池，倒底是不是新电池，是不是原装电池！下面为大家揭秘电池行业的猫腻。

苹果手机在市场拥有量巨大，任何一个配件都有巨大商机，需要注意的是苹果官方不对外销售原装手机组件，所以市场上没有全新官方iPhone电池，所以第三方维修商家口中的全新原装电池完全不存在的。

也有两种情况可以算是全新官方电池，1、高能人士从特殊渠道获得全新原装电池；2、工厂报废手机拆下的官方全新电池，但这两种情况下的电池数量极其有限，真正能买到的消费者就如同中彩票一样。

那他们口中的官方原装电池是什么？

笔者来回答你们：二手iPhone上拆下来的电池。二手iPhone上拆下来的电池没有是零损耗以及零充电循环的，但是二手电池商家通过相关仪器进行测试，检测电池情况，然后对电池进行充电循环清零和修改电池数据。就是下面的仪器↓↓↓

在这个仪器上，电池效率上显示为101%，是无修改的数据，你一定会诧异怎么二手电池效率还高于100%，其实电池一般实际容量会超过标称容量，全新原装电池的实际效率一般为105%左右，所以这个电池是损耗较小的。

据内部人士爆料，二手电池商家一般会将二手拆机电池以损耗量在5%以内、5%-10%、10%-15%区分。但是损耗在5%以内的极少，20个二手电池里面可以找出1个，所以大多数情况下，市面上流通“官方iPhone电池”都是损耗在5%-15%被清零的二手拆机电池。

除了把二手电池用仪器清零之外，还有一种将电池数据清零的方法——换排线、俗称换头，排线连接电池的电路板，电路板上的芯片里存储有电池的数据，高仿排线是全新的，数据自然是零。换头电池装上手机后，无论你用什么软件检查，数据都是零，无论循环多少次，都不会检测出来，更具迷惑性。

看着像不像官方原装电池？

综上所述，线上维修平台和线下维修商家的换电池报价这么低是有原因的！他们使用的电池绝大多数可能就是二手官方电池（二手电池商家批量出货价只有20元左右），或者是高仿官方电池，亦或者是不知名的第三方电池。

至于你们可能会问到的电池外表是新的，我就不在这里解释了。

自己动手，可能丰衣足食

一直以来，都鼓励大家动手换iPhone电池，因为iPhone的拆机相对比较容易，先在电商平台上面买一块第三方认证的电池，然后按照攻略一步一步拆装，最多也就是两个小时就可以搞定。

但是这里面确实也存在被拆坏的风险，因为iPhone手机内部的机构比较细密，并且电池通过易拉胶进行固定（极牢固），而易拉胶又极易拉断，拉断易拉胶后，电池很难被拿出来；另外固定元器件螺丝的长短也有区别，如果把长螺丝放在短螺丝孔内，主板中的排线很可能被螺丝顶断。

自己动手可能丰衣足食

笔者给你支一个招：拆机时，在一张纸上标记每个螺丝的位置，然后把螺丝放在纸面上对应的位置，这样就不会出现电池弄混的情况了。至于易拉胶，可以慢慢平缓角度去拉，拉断可能性也可以避免。

自己更换电池有两个优点，就是可以更换第三方认证的电池有保障，还可以省一些钱。

最后给你们最明确的建议：

1、不差钱的、想要官方保障感的，去苹果官方渠道更换电池；

2、有朋友在做线上维修平台和下线维修商家，还想省钱的，建议选择这两种渠道（朋友想坑你那也没办法）；

3、动手能力强的，建议自己买第三方认证电池更换。