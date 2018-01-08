ARM承认存在漏洞 一大批苹果设备也受到波及

近日，Intel不但被爆出重大的安全漏洞，还把ARM和AMD也拉下了水，整个电子行业都担忧会收到影响。

ARM也已经承认它的多款芯片都存在容易被利用从而受到攻击的处理器漏洞，其中Cortex-A8、Cortex-A9、Cortex-A15、Cortex-A17都曾被用于老款的苹果设备上。这也意味着搭载苹果A4、A5、A6处理器的设备都会受到影响，这些设备包括：初代iPad mini、iPhone4/4s/5/5c、iPod Touch 4G/5G、Apple TV 2G/3G。

目前ARM已经开始指导Android和“其他操作系统”用户积极从其设备操作系统的供应商处寻求补丁，Google已经发布了针对Android产品的补丁。

而苹果公司暂时还没有针对此问题发表任何声明，虽然上述有漏洞的多款产品几乎都已经下架，但有大量设备仍在使用，苹果公司应当会为其设备提供相应的安全补丁。解决的最好方式，或许是该更换一下你的设备了。而仍要使用上述有风险设备的用户，大家最好不要在其中放置太过私密的资料，耐心等待苹果的安全补丁吧。