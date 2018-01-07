质量堪忧 雷蛇手机屏幕相机指纹均出问题

去年下半年，著名外设大厂雷蛇终于进军了手机市场，但是毕竟时间过短、首次接触，短短不到几个月的时间就已经被曝光出了诸多问题。

雷蛇手机Razer Phone

近日，多名用户像雷蛇手机论坛反映：这款雷蛇Razer Phone存在诸多问题，并且最多的问题集中在屏幕、相机和指纹识别上。

手机屏幕降低亮度

多名用户反映，当使用Razer Phone玩半小时游戏后，手机的屏幕亮度将会降低：“我们知道当电池电量不足时，一些Android手机会自动调暗亮度，这是省电功能的一部分，但是在游戏半小时后自动降低手机屏幕亮度，这绝对是雷蛇的设计上的问题。”

相机滤镜无法取消

当用户在使用相机进行拍照的时候发现，就算是已经禁用了手机的滤镜功能，但还是会出现在一些照片上，无论怎样设置或者调整都无济于事。并且，相机的成像效果也是差强人意。

指纹识别停止工作

这是用户反映最多的一个手机问题，指纹安全选项会在设置中完全消失，并且个别时候使用指纹识别是会停止运行。

当下，雷蛇公司已经注意到这些问题，并作出回应：“新的系统更新很快就会发布，用户反映的这些问题也会被考虑其中。至于更新的推送的确切时间，目前还不能确定。”