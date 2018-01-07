英特尔处理器打补丁后，性能并没有下降很多

本文来自爱范儿。

“众所周知”的是，我有块英特尔的 i7-8700K，前一天还高高兴兴地用着“当世旗舰”，遇到那个号称近十年来几乎所有处理器的安全漏洞爆发之后，无数人来告诉我：你的处理器性能要下降了。

但到底下降了多少呢？有说 10% 的，有说 30% 的，还有说 50% 的，那岂不是我刚买的处理器一下子就回到几年前了？

（网上流传的恶搞图）

先看看英特尔自己的说法，自从这个安全漏洞爆出之后，英特尔最核心的任务是在为自己的各款处理器开发安全更新，以尽可能快地测试和发布这些更新。截止 1 月 5 日，英特尔已经针对过去 5 年中推出的大多数处理器产品发布了更新。到下周末，英特尔发布的更新预计将覆盖过去 5 年内推出的 90% 以上的处理器产品。

由于谷歌 Project Zero 所报告的两种潜在攻击隐患（被称为 Spectre 和 Meltdown）能够影响几乎所有的操作系统和云平台，英特尔的更新也涉及到操作系统供应商、公共云服务提供商、设备制造商和其他厂商。

英特尔的测试表明，安全更新“对不同工作负载的性能影响会有不同。对于一般的计算机用户来说，影响并不显著，而且会随着时间的推移而减轻。虽然对于某些特定的工作负载，软件更新对性能的影响可能一开始相对较高，但随着采取进一步后续的优化工作，包括更新部署后的识别、测试和软件更新改进，应该可以减轻这种影响。”

类似的观点得到了一堆大佬的支持，具体测试结果包括：

苹果：“我们的 GeekBench 4 基准测试以及 Speedometer、JetStream 和 ARES-6 等常见的 Web 浏览基准测试表明，2017 年 12 月的更新没有显著降低 macOS 和 iOS 设备的性能。” 微软：“绝大多数 Azure 客户不会感受到此次更新对性能的影响。我们已经优化了 CPU 和磁盘 I/O 路径，在采纳更新后没有看到对性能产生明显的影响。” 亚马逊：“我们没有观察到这对绝大多数 EC2 工作负载的性能有产生实际的影响。” 谷歌：“在包括云基础设施在内的大多数工作负载上，我们看到对性能的影响可以忽略不计。”

但一切还是要靠实际数据来说话，就在昨天，美国科技媒体 TechSpot 实测了 i7-8700K 搭配最新版本 Windows 10 在安全更新前后的性能表现，通过总共 14 轮测试考核了英特尔处理器受安全更新的性能影响情况。

比较出人意料的是，更新之后，如果你的电脑使用的是最新的 NVMe SSD 的话，你的磁盘读写性能会受到比较明显的影响，实测性能下降依项目不同在 5% 到 10% 左右波动。

而在严重依赖处理器运算性能的基准测试、视频渲染、压缩/解压缩方面，性能的差距和每次测试的软件公差基本一致，可以理解性能影响基本可以忽略不计。

而在游戏当中，当把所有处理器相关的渲染选项调到最大之后，在极限负载下会有 1%-3% 的性能差别。

所以我们可以得出如下结论：

安全补丁对处理器性能有影响，处理器型号越旧，受影响的程度可能越大。

在最新型号的处理器上，计算性能的影响只有 1%-3%，对 NVMe SSD 的影响略高，但也可控在 10% 之内（如果你是 Mac 用户的话，在本次漏洞爆出之前的 macOS 10.13.2 更新中已经补上了这一漏洞，但当时无人感觉到性能下降）。

各种行业应用都表示了同上相似的结论，但长期影响有待观察。

英特尔会在后期安全更新中尽可能提升性能。

因此，无论是出于安全，还是为了保留性能，赶紧把你的操作系统升级到最新吧。