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传任天堂Switch全版本被破解 黑客：春天放固件

传任天堂Switch全版本被破解 黑客：春天放固件
2018年01月06日 07:37 中关村在线
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　　据外媒报道，日前黑客团队Team-Xecuter宣布，他们已经完成Switch全版本系统破解，并计划在今年春放出自制解决方案。

传任天堂Switch全版本被破解（图片来自baidu）传任天堂Switch全版本被破解（图片来自baidu）

　　Team-Xecuter称“解决方案”可以在任何固件上工作，甚至他们还发布了一个视频展示了Switch的自制系统的启动界面。

　　据了解，这次的破解，是在Plutoo，Derrek和Naehrwert的关于Switch hack的34c3谈话之后做出的，当时这三面黑客宣布一个在固件3.0.0版本下的Switch自制程序，而Team-Xecuter则成他们的解决方案“无论当前安装的固件如何”都可以使用。

　　同时   Team-Xecuter还表示，“我们希望为任天堂最新的产品提供持久，稳定和快速的运行您自己的自定义固件补丁的方法。我们认为我们已经成功了！”

　　Team-Xecuter宣布他们的“解决方案”将在2018年春季放出。这对于刚刚起步的Switch并不是什么好消息。

　　根据任天堂发的财报显示，截至2017年9月30日， Nintendo Switch在全球一共售出了763万台，同时Nintendo Switch的游戏软件也卖出了2748万张。在财报中任天堂还提到，解决了出货的问题之后，他们提升了Nintendo Switch的财年预期，NS的预期销量由1000万台上调至1400万台。

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