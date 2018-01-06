华为P11渲染图曝光：刘海屏设计 屏占逆天

虽然目前对于华为下一代旗舰的命名还不是很确定，但是有关该机的爆料却是层出不穷。随着2月底MWC的临近，有关该机的细节陆续被曝光。

今天知名爆料大神@Slashleaks带来了华为P11的渲染图，该机最醒目的设计是采用了类似iPhone X的刘海屏，不过它的凹槽面积要比iPhone X小很多，屏占比几乎达到了100%，亮屏之后边框几乎是不可见的。

和iPhone X一样，华为P11同样采用3D结构光人脸识别技术，借助红外摄像头和点阵投影仪来创建用户脸部的3D影像，据悉华为的投射点数量达到了30万个，是iPhone X的10倍，在安全性和准确度方面更胜一筹。

配置方面，该机应该会搭载麒麟970处理器，配备6GB内存+64GB存储（按照惯例应该还有128GB大容量版本），拥有新一代徕卡镜头。

值得一提的是，真机是否如渲染图所示还有待进一步确认，不过结合之前曝光的消息，华为P11采用刘海屏还是非常有可能的，毕竟这是未来全面屏的趋势之一（小米7也将采用3D结构光人脸识别）。

最后是发布时间，该机应该会在2月底MWC上发布。