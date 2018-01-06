苹果的全面屏旗舰iPhone X去年11月3日首发开售，截至目前卖了也才不过两个月。然而，目前的状况一定超出了库克的预料。相信大家都还记得，iPhone X上市之初，由于产能和供货不足的缘故，其价格曾一度被黄牛炒到一万元以上，但时移世易，仅仅两个月的时间，iPhone X便已经远远跌破了发行价。

卖了才俩月 iPhone X 256GB版暴跌800元

根据最新的数据显示，电商平台一号店目前已经给256GB“皇帝版”iPhone X定出了神价格，消费者只需8899元便可将其拿下。要知道，256GB版的iPhone X官方售价可是需要9688元的，这一下子暴跌将近800元是要闹哪样？

卖了才俩月 iPhone X 256GB版暴跌800元

iPhone X是苹果目前主推的旗舰之一，采用颠覆性的“刘海”全面屏设计，屏幕尺寸为5.8英寸，屏幕材质为OLED，它搭载苹果A11仿生芯片，提供64GB、256GB两个版本可选。在iPhone X上，苹果率先取消了指纹识别，转而配备了Face ID面容识别技术。