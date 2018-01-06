中国移动A4手机发布：高配版搭载双摄

最近，中国移动A4手机正式发布，其实该机早前在2017中国移动全球合作伙伴大会上就亮相了。中国移动推出的新品A4手机，联合AliOS打造一卡多号、一键换机、远程协助、自主换卡、流量管控等功能，让智能手机操作更加便捷。

中国移动A4手机（图片来自网络）

配置规格方面，中国移动A4手机1GB+8GB/16GB和2GB+16GB的内存组合，搭载了展讯SC9832A处理器，拥有两个版本，搭载200万像素前置摄像头，匹配F2.2大光圈及85度广角，后置摄像头500万像素搭配F2.0大光圈；而高配版则搭载了前置500万像素摄像头以及后置800万像素的双摄摄像头，电池容量为2800mAh。此外中国移动A4手机高配版还支持指纹识别，可实现一键指纹美拍。

A4手机的“一卡多号”功能可以帮助用户有效地区分工作与生活，保护个人隐私；“一键换机”可以快速对手机数据进行转移，实现“像素级”的无遗漏复制；“远程协助”则通过手机提交申请并通过后可实现远程操控对方手机的功能，为弱势群体提供更便捷服务；“智能流量管理”则可以实时查询套餐流量，避免流量盗用，为用户推荐最合适的套餐方案。

中国移动A4手机（图片来自网络）

中国移动A4手机采用5英寸HD高清屏幕以及金属机身，有流光金、月光银、深空灰三种经典色系供选择。它还支持VoLTE高清语音视频通话，接通等待时间更短，可确保高质量的语音和视频通话。该机即日起开放销售，用户可前往中国移动线下营业厅或登陆中国移动网上商城、中国移动手机商城以及京东中国移动手机官方旗舰店等平台下单体验。