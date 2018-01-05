常程重归联想移动中国区 手机业务能否看到光明？

新浪手机讯 1月5日上午消息，据内部人士称，前神奇工场联合创始人、ZUK手机CEO常程已经于2017年的12月28日回归联想移动中国区，将担任MBG中国业务产品组织负责人。

联想在2015年建立神奇工厂，ZUK品牌手机就是其中孵化产业之一，主推年轻化人群手机。作为神奇工场联合创始人常程，也担任起ZUK手机CEO，推出的ZUK Z1、edge受到用户好评，在两年的时间培养了一批ZUK/ZUI的粉丝。然而在2016年末因联想业务线调整ZUK品牌取消，仅保留UI团队成为Moto手机系列中国版本的UI，继续为用户推送更新，而常程被派到联想其他业务工作。

今日据联想相关人士消息，在手机行业消失了近一年常程，将重归MBG中国全面负责手机中国市场的产品定义及研发工作。具体包括：motorola及Lenovo中国产品规划管理，Lenovo产品开发及管理，中国手机软件开发及软件生态系统。

近几年联想高层不断变动，但联想移动业务始终不见起色，在联想公布2017年第三季财报时，中国区移动业务税前经营亏损为高达2.61亿美元，约合17.2亿元人民币。这次常程再次负责联想移动业务，也能看到联想对移动业务调整的决心，品牌年轻化成为联想移动未来的发展。（瑞豪）