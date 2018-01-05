Apple Watch一到医院就不停重启：原因居然是它

在健康类智能可穿戴产品中，Apple Watch是最优秀的设备之一，关键的时候甚至能够救人一命。不过，在最新款的Apple Watch 3上出现的一些问题，让不少用户产生了困扰，有些问题甚至十分“诡异”。

据报道，有用户发现，他们所佩带的新款Apple Watch一到医院就会出现重启现象，让人摸不着头脑。

一位用户表示，圣诞节自己给在医院工作妻子买了一部Apple Watch，以方便其查看信息。然而，经过一段使用发现， 只要在ICU病房区，Apple Watch就会不断出现重启的情况，时间间隔大约为60-90分钟。即便在Apple Store零售店换了一次货，还是出现一样的问题。

据了解， 在ICU病区，要想不让Apple Watch重启，唯一的办法就是切断Apple Watch的网络接连，即打开飞行模式 。

据悉，该问题仅出现在Apple Watch 3上，前两代Apple Watch没有出现类似的情况。未来，该问题可能会通过OTA软件升级来解决。

事实上，苹果在Apple Watch用户指南中给出了说明，医疗设备可能会受到Apple Watch的干扰，起搏器、除颤器等医疗设备可能会被Apple Watch发射电磁场的零部件影响，但苹果并未说明Apple Watch也会受医疗设备的影响。