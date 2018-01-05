在《星球大战 8》上映前，来看看星战版一加5T吧

本文来自爱范儿。

近几年，在手机厂商们的推动下，金属外壳的智能手机已经从‘灰、银、金’演变成‘粉、红、绿、蓝’等各种色彩斑斓的颜色…

然而，新配色的诞生，也在一定程度上让‘手机+ 各类 IP’的定制版手机市场变得火热。从早些年 Vivo Xplay5 美国队长定制版、三星 Galaxy S7 edge 蝙蝠侠特别版，到如今红米 Note 4X 初音版、美图 M8s 龙珠动漫版、魅蓝 Note6 海贼王版、坚果 Pro 银魂版…

在众多的定制版手机中，亦有一加一席。随着去年 11 月一加 5T 发布后，一加手机也携手迪士尼在印度孟买发布了一款定制版产品——一加 5T 星战版。近日，爱范儿（ID：ifanr）拿到了这台一加 5T 星战版，赶在电影《星球大战 8：最后的绝地武士》上映前，给大家带来了开箱图赏。

现在，我们先来回顾一下一加 5T 星战版的配置信息：

高通骁龙 835，主频最高达 2.45GHz 6.01 英寸 2160 x 1080 分辨率 AMOLED 屏幕 后置索尼 2000 万像素 IMX 376K CMOS，索尼 1600 万像素 IMX 398 CMOS 前置索尼 1600 万像素相机 8GB LPDDR4X 内存+128GB UFS 2.1 双通道存储空间 Type-C+NFC+蓝牙 5.0+触觉振动马达+aptX-HD 3300 mAh 电池 Dash 快充（5V，4A） 面部解锁+指纹解锁 基于 Android 7.1.1 的氧 OS

据了解，这款一加 5T 星战版在配置上与目前普通顶配版的一加 5T 保持一致，同时，由于这是一款在海外市场发售的一加机型，所以它自然也搭载了氧 OS，拥有 Google 框架。

在外观上，星球大战定制版一加 5T 采用了黑色面板+白色背面的熊猫配色。与其说是白色，实际上它更像某种的陶瓷那般的灰白，灰白之余还夹杂着细小的黑点，背部摸起来与陶瓷的质感相仿，细腻的手感在这款机型上也得以延续。

红色的三段式勿扰开关、背部的星战 Logo 以及与灰白色背面形成反差的黑色 SIM 卡槽…每一处细节都让这款定制版的一加 5T 显得格外精致。

此外，一加还特意依据《星球大战》的反派凯洛·伦（Kylo Ren）的面具作为原型，推出了一款保护壳。

当然，作为一款定制版手机，星战版一加 5T 除了在外观和赠品等方面有别于普通版一加 5T 之外，系统方面也配备了相应的主题。

在一加 5T 上，它内置的 10 张星战元素的壁纸以及红黑主题，从视觉到体验上都突显了它的“特别”。

说起来，这一次星战版一加 5T 还带来了一个特别的‘彩蛋’，而它被巧妙地隐藏在了包装盒的底部。

打开之后，内含一个全息投影的配件。只要用铅笔刮一刮包装盒里的小纸片，便能发现一句谜语。

Fine the secert compartment and check the weather forecast on Ahch-To

简单来说，就是打开天气应用，将城市定位到 Ahch-To，把全息投影的配件组装好放置在手机屏幕上，便能触发一段动画。

遗憾的是，升级至 Android 8.0 的星战版一加 5T，将天气定位至 Ahch-To 后，会导致天气应用闪退，故未能给大家带来彩蛋的信息。

现阶段，除了这款星战定制版手机，一加 5T 还有一款熔岩红配色的 4 周年纪念版以及一款白色版的一加 5T 即将发布。

不知道这么多款一加 5T，哪一款会是你的心头之好？