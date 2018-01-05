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索尼三款新机Xperia XA2/XA2 Ultra/L2齐曝光

索尼三款新机Xperia XA2/XA2 Ultra/L2齐曝光
2018年01月05日 07:53 IT之家
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　　索尼2018年在高端市场上的新机还没有泄露，但在中高端市场上已经有多款新机计划进行例行更新，除了性能更强之外，依然延续了上一代产品的高颜值设计。

　　外媒venturebeat曝光了索尼移动即将发布的三款新机Xperia XA2/XA2 Ultra/L2的渲染图，上一代的Xperia XA和XA Ultra采用的是联发科的处理器，但在新一代产品上应该是用上了高通骁龙630处理器，此次的泄露显示搭载的是八核心主频为2.2GHz的骁龙芯片。

　　Xperia XA2方面，其采用的是5.2英寸屏幕，相较XA上的5英寸略大，分辨率为1080P，采用的是3+32GB的配置，搭载Android Oreo，后置2100万像素主摄像头，支持4K拍摄，前置摄像头像素为700万。

　　XA2 Ultra则保持了6英寸1080P分辨率的屏幕，配置依然为4+64GB，搭载Android Oreo以及2100万像素的后置摄像头，前置双摄像素为1500万。

　　此次曝光的Xperia L2还比较神秘，消息显示依然采用了720P分辨率搭载Android Nougat。

　　消息显示，索尼将在今年CES上公布更多消息。

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