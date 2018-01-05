苹果Apple Pay登陆上海强生出租车 每单优惠10元

Apple Pay在16年初登陆中国，到现在已经有不短的时间了，推广的形式多式多样，从线下补贴到线上闪付折扣都尝试过，但效果似乎不是很理想，因为在美国因为大家都有使用信用卡的习惯所以转到Apple Pay不需要太多的成本，但是国内因为支付宝与微信支付的普及程度让Apple Pay想提高市场占有率变得很难。

但Apple Pay一直没有停下拓展市场的脚步，近日据澎湃新闻从苹果公司获得的消息，即日起，上海地区超过10000辆强生出租车将陆续全面支持Apple Pay付款。

记者在强生出租车上看到，车上安装了一个类似手机模样的POS终端。到达目的地时，乘客只需把iPhone或Apple Watch在POS终端上刷一下，就可以完成支付。目前，强生出租车的Apple Pay付车费，支持金额300元以下免签免密。

据了解在活动的开始阶段，使用Apple Pay支付还可享受一定的优惠补贴。从2018年1月3日起至1月31日，用Apple Pay在强生出租车中付款，将会有立减10元优惠，活动期间，同一设备单卡限享受5次优惠。