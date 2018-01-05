iPhone单台利润151美元 其他厂商有多少？

市场研究机构Counterpoint近日对2017年三季度各手机厂商的利润进行了调查。数据显示，苹果手机单台的利润高达151美元，是三星的近5倍，是中国厂商均值的近14倍，三星单台手机利润仅为31美元。今年Q3苹果和三星总共占据了手机行业75.7%的利润。

2017年Q3各品牌手机单台利润情况

至于中国厂商，华为手机单台利润为15美元，OPPO、vivo分别为14美元和13美元，小米手机利润向来都很低，三季度单台仅为2美元。

虽然中国厂商的利润普遍不高，但是比起以往苹果、三星动辄占据行业超过100%的利润来说，今年三季度取得的成绩已是非常亮眼。Counterpoint数据显示，中国三驾马车华为、OPPO和vivo总共拿下了行业12%的利润，其中华为占4.9%，OPPO占4%，vivo占3.1%。此外，中国厂商利润总和单季度首次超过了15亿美元，这也是一个历史性的突破。

2017年Q3各厂商行业利润占比

具体到各厂商而言，苹果三季度利润占比下降了30%，仅占行业利润的近六成，主要是旧款iPhone销量在增加。三星获得了强势回归，利润占比接近26%，这主要是由于Note7折损，让三星去年Q3毫无利润可言。华为的利润获得67%的同比增长，由于Mate和P系列旗舰拉动，华为手机的平均销售价格增长了6%。