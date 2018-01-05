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一加5T砂岩白限量版今日亮相 新配色和新材质

一加5T砂岩白限量版今日亮相 新配色和新材质
2018年01月05日 14:37 中关村在线
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　　一加5T砂岩白限量版正式上市，用户可在官网及京东商城预约购买，1月9日上午十点首发开售。一加5T砂岩白限量版结合了一加初代上Baby Skin白的顺滑触感和砂岩黑的磨砂质感，采用目前市场极其罕见的白色金属配色。一加5T砂岩白限量版（8GB+128GB）售价3499元。

一加 5T（6GB RAM/全网通）一加 5T（6GB RAM/全网通）

　　据了解，一加5T砂岩白限量版历经8个多月打磨而来，工艺难度极高，成品率相较其他颜色更低。它采用抛光和纳米微孔工艺处理，四道全新的高精度喷涂工艺，让金属与喷涂材料二者融为一体。得益于砂岩白的颜色特性，一加5T机身背面的天线带被彻底掩藏，整机一体性更强。

一加5T砂岩白限量版一加5T砂岩白限量版

　　一加5T砂岩白限量版配备高通骁龙835移动平台和8GB超大运存的“双8”组合，采用18：9的6.01英寸全面屏设计，支持眨眼级面部解锁功能，并支持指纹一键支付，解锁方便、支付安全。一加5T采用2000万+1600万像素高清全彩双摄镜头，双核对焦极速响应以及双f/1.7大光圈。

　　一加5T还有另外两种配色可选：一加5T星辰黑售价2999元（6GB+64GB）/3499元（8GB+128GB），目前已在官网及京东开放购买；四周年纪念版一加5T熔岩红（8GB+128GB）售价3499元。

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