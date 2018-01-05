vivo屏下指纹新机曝光 或在CES2018上亮相

日前，vivo有一款神秘新机通过了3C认证。根据近期的传闻以及产业链上游的消息，vivo这款神秘新机极有可能就是即将亮相的屏下指纹手机。

这款神秘新机的代号为vivo X20Plus UD，是基于vivo X20Plus升级的机型，而后缀UD应该则“Under Display”的缩写，喻意支持屏下指纹识别。

随着全面屏的普及，屏下指纹识别技术已成手机厂商争夺的关键。前段时间，Synaptics（新思）的光学屏下指纹识别传感器已经开始量产，这意味着屏下指纹手机最早会在2018年和我们见面。

vivo是比较早就开始布局屏下指纹识别的厂商，也有不少的技术积累，其去年就已经公开展示了屏下指纹识别技术。据悉，vivo X20Plus UD使用的是与Synaptics合作的Clear ID FS9500屏下指纹传感器。

另外有消息称，如果采用屏下指纹识别技术，目前只有三星OLED屏幕才能满足vivo的要求。由此可见，vivo虽然可能抢先于三星推出屏下指纹手机，但三星的屏幕依然是屏下指纹手机的桎梏。

至于vivo X20Plus UD的具体硬件规格，目前还没有确切的消息。除了硬件之外，更值得关注的是，屏下指纹识别技术所引发的交互变化和UI调整。让我们一起拭目以待吧。