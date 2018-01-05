以破纪录开始的2018 App Store元旦销售额达3亿美元

新浪手机讯 1月5日下午消息，苹果官网称元旦当日的应用程序购买额达到了3亿美元。

2017年全球的App Store用户比以前更喜欢在假期下载应用和游戏，在2018年元旦当天的销售量更是达到了3亿美元。从圣诞夜开始后的那一周，用户从App Store购买或者下载的应用程序销售额更是达到了8.9亿美元。

苹果公司全球营销高级副总裁Phil Schiller称：“看到大家对新的App Store的反应还有用户们探索并享受着新的应用和游戏，我们特别激动。”我们真的想感谢下那些富有创意的开发者能够开发出这么优秀的应用，并且帮助大家改变了生活。仅在2017年，iOS的开发者就挣了265亿美元，和2016年相比增长了30%。

Pokémon GO在12月21日重返了App Store排行榜的榜首，引入了以苹果ARKit为框架的现实功能，所以获得的游戏体验就更加逼真。用户现在可以在App Store上面享受到接近2000个各种支持ARKit的应用。以下是各种类别最受欢迎应用：AR游戏是CSR Racing 2，Stack AR和King of Pool，购物类软件是亚马逊和Wayfair，教育类软件是Night Sky和Thomas & Friends Minis，社交类是Pitu和Snapchat。

在九月份推出的iOS 11所更新的App store每周访问量超过5个亿，在更新后，App Store里的“Today” 显示的是整个2017年的热门游戏和应用，有动物之森，纪念碑谷2，王者荣耀，Candy Crush等。

自从App Store在2008年7月推出以来，iOS开发者挣了超过860亿美元。（李璐）