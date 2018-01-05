GoPro本周裁员200到300人 无人机部门成“重灾区”

GoPro无人机

新浪数码讯 1月5日上午消息，美国运动相机厂商GoPro本周计划裁员200到300人，裁员范围主要集中在航空部门，包括负责研发Karma无人机的团队。

在一份内部邮件中，GoPro解释说，裁员是为了“更好地将资源与业务需求相结合起来”，这是该公司大规模重组的一部分。

据可靠消息，今日GoPro对裁员工作做了缓解，已被裁员的员工可以留任到2月16日。该公司计划在CES消费电子展之后发布这一消息。

在过去几年里，这家运动相机制造商选择了进军无人机市场，不过最终以失败告终。所以这次财政紧缩也是在意料之中的事。GoPro的无人机因为技术缺陷，从一开始就令人头痛不已。去年年底有报道称其无人机从天空坠落，以至大规模召回。

GoPro将发生上述危险事故的原因归咎于电池问题，而后该公司停止销售该产品，并于2月重新发布。重回市场的无人机为GoPro的财务状况带来了积极的的影响。不过，由于大疆推出了便携式无人机Mavik Pro和Spark等产品，进一步削弱了GoPro无人机的销量。

近年来，多元化的概念一直是GoPro首席执行官尼克·伍德曼（Nick Woodman）商业计划的重要组成部分，因为市场上出现了太多太多的相机竞品。 虽然GoPro仍然是这个领域的代名词，但是智能手机上相机的提升以及更廉价的替代品普及，至使该公司寻找其他收入来源，比如无人机和VR。

但也正是这些多元化的尝试导致该公司陷入两难的境地。

2016年，该公司经历了最糟糕的一年。GoPro让100名员工在2016年末离开娱乐部门，然后在2017年3月又增加了270个工作岗位。尽管该公司在17年第二季度的盈利状况有所改善。但目前来看，该公司似乎决定勒紧裤腰带，精简其工作重点。

目前，GoPro未对此事进行回复。（苏航）