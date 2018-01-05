十年前，乔布斯为今天的Apple Park做了一个正确选择

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苹果新总部 Apple Park 凭借其独特的“飞船”造型和高达 50 亿美元的建筑造价，自投入使用之日开始就已经成为了不少媒体的舆论焦点。

对于这个占地面积庞大、造价高昂的建筑，国内外不少媒体人都在园区开放参观后的第一时间进入探索，一睹这个传说中酷似“UFO”造型的苹果新总部。

不过，罗马并非一天建成，Apple Park 之所有拥有现在的面貌，是因为经过对原设计的无数次变动才有最终的定稿。

新总部的设计可以追溯到 2006 年以前，它是由时任苹果公司 CEO 的斯蒂芬·乔布斯（Steve Jobs）所提出和亲自推进、英国建筑设计师诺曼·福斯特（Norman Foster）设计的结晶。

（英国著名设计师：诺曼·福斯特 ）

不过实际上，初期设计的苹果新总部占地面积并没有 176 英亩（约 70.8 万平方米）这么大，也没有目前的“大圆环”概念。

（原惠普园区卫星图）

（合拼后的苹果新园区卫星图（红线内），图源：Dailymail）

直到 2006 年惠普陆续开始搬离这个老园区，苹果才得以购下惠普闲置的 100 英亩（约 40.4 万平方米）土地并向北进行扩建，此次购买土地的总价共计 3 亿美元。

值得一提的是，高中时期的乔布斯正是在这里开始了他在惠普的实习生涯。

（年轻时的乔布斯，图源：ATI）

由摄影师 José Manuel Ballester 对诺曼·福斯特设计事务所拍摄的一本名为《Spaces》的图集中，我们能看见在福斯特设计事务所的墙壁上展示的 Apple Park 航拍图片和模型。

（《Spaces》图集上的 Apple Park，图源：normanfosterfdn）

仔细观察这些图片，我们还能发现从惠普老园区到 Apple Park 最终定型的设计细节。福斯特曾给出过三角型、像蜘蛛一样的多边形、十字型、星型以及密集正方形等等的初期设计构想。

但是，乔布斯最终还是选择了圆环设计。相比于其他设计方案，他的这个决定显然是正确的。

（从左往右：Apple Park→各设计造型→原惠普园区）

那么这个占地共 70.8 万平方米、最多可容纳 1.2 万人的环形建筑到底有多大？ John Martellaro 是科技博客 Mac Observer 的一名作者，他分别使用了豪华游轮、航空母舰、美国海军 MZ-3A 空艇、美国海军战列舰、帝国大厦和超级油轮进行对比参照。

（Apple Park 面积参照对比，图源：Mac Observer）

2011 年 6 月，在库比蒂诺市政厅举行的提案会议上，乔布斯给大家介绍了新总部的设计构想，他称新总部的设计是“犹如降落在地表上的宇宙飞船”。

（乔布斯在 2011 年 6 月的提案会议上，图源：彭博社）

这座建筑里一块直面玻璃也没有。我们懂得制作世界上最大的，用于建筑的玻璃——乔布斯

尽管苹果计划是在 2013 年下旬开始对惠普老院区的 24 栋建筑进行爆破拆除，但由于并未获得建筑许可所以新总部并未能按时动工。

最终苹果于 2014 年正式开始拆除旧建筑并开始建造新总部，这也是乔布斯生前的最后一个作品。

不过，那时候的新总部尚未有“Apple Park”这个命名，直到乔布斯离世将近 6 年后的 2017 年 2 月，“新总部”这个名字才被“Apple Park”所取代。

（位于迪拜的苹果零售店，图源：9to5mac）

当然，由福斯特的设计事务所“出品”的设计并不止于 Apple Park 以及周边专门提供游览的游客中心，位于芝加哥的苹果零售店、阿联酋迪拜的苹果零售店 均出自福斯特设计事务所的设计。而根据事务所与苹果的关系日益密切，或许在将来我们也能见到由福斯特操刀的更多作品。