不仅有全面屏和双摄 2018手机流行趋势盘点

不止不觉已经到了2018年，过去的一年中可能是近年来手机市场发展最快的一年，2017年上半年是智能手机普及双摄的时节，而到了下半年则是全面屏普及的时节，如果拿一部2017年下半年发布的手机跟2016年发布的手机相比，就能明显感觉到巨大的差异。

手机市场一直以来都在动态变化着，2017年的手机市场整体趋势是市场份额向少数寡头聚集，尤其是国产手机厂商华为、OPPO、vivo和小米，这四大手机厂商2017年出货量稳居全球前六，留给中小手机品牌的份额十分有限。而全新到来的2018年，手机市场会有哪些新趋势呢？下面我们来盘点一下。

全面屏继续普及

2017年下半年全面屏手机呈现爆发式的增长，几乎各大手机厂商发布的新机都搭载全面屏，而在2018年依旧会延续这一趋势，全面屏并不是一项新技术，其核心是采用更加细长的18：9屏幕（传统手机屏幕比例16：9），对手机厂商来说，只需要采购全面屏面板并在手机ID设计上稍作改进便能设计出全面屏手机，而如果想要做好全面屏却并不容易。

目前市面上的全面屏手机屏幕样式五花八门，百花齐放百家争鸣，像iPhone X刘海式全面屏，小米MIX2无额头全面屏，三星S8曲面全面屏等等，全面屏设计没有绝对的优劣之分，手机厂商根据自身对于颜值与手感的理解设计全面屏手机。而现在的全面屏都不是实际意义上的“正面都是屏”，屏占比一般都不超过90%。而到了2018年， 随着新技术的发展，全面屏手机屏占比有望达到90以上。而随着iPhone X的推出，安卓阵营也许会有采用类似刘海屏的旗舰手机出现。而屏下指纹将在2018年下边年逐渐在安卓阵营普及开来。

双摄成为标配

2017年上半年搭载双摄的智能手机全面爆发，到了下半年许多千元机也采用了后置双摄方案，甚至不少2000元价位的手机采用了前后双摄共四摄像头；不过摄像头数量多并不代表拍照效果就好，许多双摄甚至四摄手机是为了营销噱头。有些手机的双摄方案是较为低端的双CMOS，而对于旗舰手机来说，双摄算法还不是特别成熟，2018年有理由相信双摄手机会有更加出色的成像表现。

AI人工智能加持

随着手机操作系统发展遇到瓶颈，AI人工智能成为行业的突破口，2017年人工智能手机刚刚起步，整个产业链都还没做好准备，而2018年的AI手机预计将会取得实质性的进展，不再是营销噱头，智能手机有望开始迈入智慧手机时代。不过AI的成熟许多长时间的技术积累，在未来五年内AI智能手机一定会取得长足进步。

防尘防水

防水手机已经不是新鲜事，不过防尘放水手机仅限国际大牌旗舰机，2017年国内有少数几家手机厂商推出了防水手机，其中华为Mate 10 Pro达到了IP67级防尘放水，跟苹果iPhone X防水等级一致，可以说是达到了国产手机防水性能的新高度，而2018年预计会有更多的国产手机支持防尘防水功能，甚至2000~3000价位的手机也有可能支持防尘放水。虽然防尘放水不是硬性规定，但旗舰机没有这一功能多少有点说不过去。而且防尘防水也是一家手机厂商技术实力的展现。

无线充电

跟防尘放水一样， 无线充电也不是什么新鲜事物，但这一功能也仅限旗舰机型，2017年苹果发布的三款全新iPhone（iPhone 8/8P/X）都配备了无线充电功能，众所周知苹果的一举一动对手机产业界有着示范作用，苹果手机采用无线充电势必会有一大批国产手机厂商跟随苹果的步伐，预计2018年无线充电功能也将在国产机中普及，仍然会是2000~3000价位及以上的手机配备。