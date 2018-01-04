Counterpoint数据：亚洲手机市场OPPO占有率排第一

Counterpoint各地区市场调研数据

新浪手机讯 1月4日上午消息，市场调研公司Counterpoint公布了2017年第三季度手机市场报告，报告中显示OPPO在亚洲市场的手机市场份额为15%，暂居第一。vivo（13%）、小米（12%）、三星（12%）紧随其后。

根据Counterpoint的数据，亚洲手机市场大部分被国产手机占据。其中，OPPO以15%的市场份额位居第一，紧随其后的品牌是市场份额为13%的vivo，小米和三星以12%的市场份额并列第三，排在第四位的是华为，其手机在亚洲的市场份额为11%。

总的来说，以OPPO为首的国产手机品牌在亚洲占据了大部分的市场份额。

全球智能手机市场份额数据

另有数据显示，OPPO智能手机在出货量方面占据了全球市场份额的8%。三星以21%的市场份额领跑全球智能手机市场，苹果占有12%的市场份额，华为占据了10%的市场份额。Counterpoint指出2017年全球范围内，每三款手机中就有一款是中国品牌。

虽然大多数智能手机制造商更专注于线上零售渠道，但是OPPO从进入印度市场第一天起就扩大了其线下零售业务。OPPO表示他们已经进一步扩大了销售点和售后服务范围，以便为消费者提供更好的定制体验。

宝莱坞和娱乐产业等领域的强劲广告也促进了销售额的增长。Counterpoint报告指出，OPPO Mobiles India在上个财年的销售额增长了750%。同时，在政府的“印度制造”计划下，OPPO还在诺伊达设立了工厂。