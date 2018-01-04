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vivo新机信息曝光 或全球首发屏下指纹手机

vivo新机信息曝光 或全球首发屏下指纹手机
2018年01月04日 07:59 IT168.com
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　　由于全面屏手机已经全面普及，随之匹配的屏下指纹技术却迟迟没有量产，就连苹果都不得不另辟蹊径，用Face ID取代传统指纹识别。当然，“后遗症”就是逼死强迫症的“刘海屏”。

　　上个月中旬，屏下指纹供应商Synaptics曾宣布，将与某全球前五手机品牌合作，后来被证实这家厂商正是vivo。在去年的MWC上海展会上，vivo曾公开展示过采用高通超声波屏下指纹方案的样机，虽然使用体验上还有诸多不足，但足以可见，vivo对于屏下指纹技术的追求是非常激进的。

　　今日，工信部曝光了vivo刚刚通过3C认证的新机。这款手机的型号为vivo X20 Plus UD，很显然这是一款X20 Plus的特殊版本，答案就在UD到底代表什么？

　　推测来看，所谓的UD无外乎就是UpDate（升级版）、UnderDisplay（屏下指纹版）或UnderwaterDefense（防水版）这三种可能。但它若是升级版，一般业内都会选择在产品后面加“S”的方式来表示，所以UpDate的可能性较低。

　　另外，防水特性一般厂商不会单拿出来做卖点，所以屏下指纹的可能性极大。

　　最近CES展会即将开幕，vivo很有可能会借此展示可以量产的屏下指纹手机，也就是vivo X20 Plus UD，这款手机非常值得期待，毕竟它或将成为全球首款可量产的屏下指纹手机。

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