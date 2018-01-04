苹果推iOS 11.2.5新测试版：查看电池状态功能来了？

虽说深陷iPhone降频门旋窝中，但苹果依然没有着急的意思，这不他们又送来了iOS新的测试版。

今天早些时候，苹果对外正式推送了iOS 11.2.5的第三个测试版，一同推送的还有watchOS 4.2.2、tvOS 11.2.5以及macOS High Sierra 10.13.3的第三个测试版。

iOS 11.2.5的最新测试版依然是以修复Bug为主，同时还提高了系统的稳定性，其实这种小版本更新，也不会有什么大的新功能加入，毕竟iOS 11上各种问题太多，苹果也是忙于救火所以小版本更新不断。

与此同时，有开发者表示，iOS 11.2.5新测试版中，苹果低调的加入了新的小功能，那就是方便用户可以查看iPhone的电池信息状况，之前他们已经承诺将在新系统中加入这个功能。

如果真的加入查看iPhone、iPad电池信息状况的功能后，想必会刺激更多用户去更换电池吧。