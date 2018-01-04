终被证实 iPhone换电池无条件享受优惠政策

自17年底被爆出几款老款iPhone因电池降速以来，一向“傲慢”的苹果公司一再退让，先是向全世界消费者发表致歉声明，随后更是给出前所未有的电池降价更换的补偿。

然而，近日的iPad减速门的发生，以及更换iPhone6/6S享受优惠政策还需额外满足两个条件的爆出，又重新给苹果公司蒙上了阴影。有报道称：换过第三方电池或电池损耗未达到标准的iPhone6/6S的电池更换将不会享受608元下调至218元的优惠政策。

针对此问题，法国科技博客iGeneration报道称，他们获取到的一份天才吧内部备忘录显示，即便是通过了苹果内部的电池检测，也就是健康度良好的iPhone，一旦用户有更换电池的要求，苹果授权的卖方也必须满足客户要求。

不仅仅上述报道显示，MacRumors向苹果公司求证，后者也证实了上述说法。不过此政策尚未在国内得到证实。

甚至由Anecdotal报道称：更良心的是，据一位在12月30日以原价格79美元换了电池的客户爆料，他被告知可以向苹果就已经换完的电池申请退款50美元的赔偿。但是，目前这一说法还未得到广泛证实。

此前，包括小编在内的好多人，还针对“iPad降速”事件中苹果的傲慢态度提出了质疑。而苹果此次针对“降速门”的一系列事件给出的退让程度已经远远超出了它过往的表现以及大众的预期，不知道此番做法是在表达苹果的诚意，还是意味着苹果公司真的因为疲软而不得不自降姿态。

你是喜欢“霸道总裁高冷范”的苹果还是“任君采撷暖男范”的苹果呢？你认为苹果还能回到当初那个“目中无人，独霸天下”的苹果吗？