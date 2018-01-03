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首批非员工车主拿到Model 3 他们说想买的可以放心了

首批非员工车主拿到Model 3 他们说想买的可以放心了
2018年01月03日 10:09 新浪综合
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　　本文来自爱范儿。

　　虽然特斯拉仍然没有公开自家 2017 年第四季度 Model 3 的相关数字，但各个渠道显示，目前至少已经有两千台 Model 3 完成了交付，除了特斯拉员工之外，越来越多的普通预定车主拿到了自己的爱车，他们的评价无疑要更具参考价值。

（特斯拉工厂交付区的 Model 3 们）（特斯拉工厂交付区的 Model 3 们）

　　Jameson Dow 就在圣诞假期中拿到了自己的 Model 3，他之所以能够这么早拿到车还要多亏他的三重身份：第一代 Roadster 车主、第一批 Model 3 预约者以及家就住在特斯拉总部美国加州，下面就是他发表在 electrek 网站的评论节选。

　　Model 3 供应了多少辆？

　　Jameson Dow 表示自己的预定号是 2000- 3000 之间的中间部分，而在文章下面的评论区更有一位叫做 Kevin Pazirandeh 的车主表示自己的预定号是 2620，刚刚在 12 月 30 日提到了车。

（Kevin Pazirandeh 在交付中心拿到了自己的白色 Model 3，可以看到同批交付的车辆并不少）（Kevin Pazirandeh 在交付中心拿到了自己的白色 Model 3，可以看到同批交付的车辆并不少）

　　由此我们可以推断，在 2017 年度，特斯拉一共交付了大约 2700 台 Model 3，而在美国加州据说 Model 3 在街上也渐渐开始很容易被遇到，各种“第一次”也纷至杳来，就在上周，刚刚有人在 Instagram 上晒出了据信是第一例 Model 3 碰撞事故的照片，一辆白色的 Model 3 在雪地上失去了控制撞上了路边的石头，所幸只是车的前保险杠有一点形变。

　　Model 3 做工怎么样？

　　不仅是老车主，即便是董车会在先后试驾过的不同批次的 3 台 Model X 中，都能明确感知到特斯拉新批次车型在内饰外观制造精细度上的提升。

　　Jameson Dow 表示在提车时除了自己的车之外，同时交付的还有 3 台汽车，4 台车的制作工艺都很精良，没有 Model S 早期出现的比较明显的公差不一致的情况。

　　Jameson Dow 评价道：特斯拉不仅在制作 Model S 上越来越精良，他们在制造任何车上的工艺都越来越精良。

　　Model 3 的驾驶体验怎么样？

　　Jameson Dow 表示车辆的转向非常精确，他建议车主把方向盘调到运动模式使用，不过请注意的是，他平时可是一位 Roadster 这种方向偏重的公路跑车的车主，因此这条建议仅供参考。

　　另一位 Kevin Pazirandeh 给出的评价是转向有点“麻木”，在他看来 Model 3 的转向确实快速而直接，但是路感不明显，比如在转弯时加速或者经过小的障碍，并不会有明确的反馈传递给方向盘。

　　Jameson Dow 感觉车辆质感相对之前的型号反而有所提升，一方面是车身重量相对 Model S 降低了 0.5 吨，让它跟同级别竞品差别并不太大，但另一方面还保留了电动车重心低的优势，于是感觉是兼顾了灵活和稳定。

　　他专门用加粗字体强调：This car’s handling is really great。  I love it。  I really really love it。  It’s my favorite thing about the car so far。（这辆车的操控很棒，我爱它，我真的爱它，这是我到现在为止最喜欢这台车的地方。）

　　在加速方面，Model 3 的感觉“与 Model S 70D”差不多，虽然不像 Roadster 和带 P 的 Model S 那么暴躁，但仍然能用足够的动力对踏板指令做出快速响应。

　　值得一提的是，Jameson Dow 认为 Model 3 的动能回收要弱于雪佛兰的 Bolt，比车主预想的也要弱，他认为未来的全轮版本的动能回收力量可能会大一些。

　　编者注：因为在 Model 3 交付的时候试驾了几公里的 Model 3，结合我当时的感觉说一下，其实特斯拉并没有把这款车调教的非常运动，方向盘也有很强的电子助力特征，车辆很有质感，但绝对不是宝马 3 系那种让你跃跃欲试的冲动感，车辆的极限其实很高，但是在运动快感上，它可能排不到同级冠军。

　　Model 3 实测续航多少？

　　Jameson Dow 表示在混合驾驶中他的车续航为 305 英里（约 490）公里，他表示如果开的再沉稳一点的话，续航突破 500 公里也没有任何问题。

　　Model 3 内饰怎么样？

　　Jameson Dow 对车辆内部不满的一点是后方视野不太好，由于行李箱盖比较高，如果你平时开车座位喜欢调的比较低的话，就可能看不到后面的情况了，作为补充，他建议车主把后视摄像头打开并一直显示在大屏幕上。

　　车内空间非常充足，无论是头部还是腿部都不会被一般人所抱怨，而玻璃车顶更加强了这种开阔感，宽度方面后排可以容纳下三个中等身材的乘客，可以说，Model 3 是一台真正的五座车。

　　安静也是 Model 3 的优点，即便在高速公路上进行蓝牙通话，无论是车内乘客还是电话那端的人，听清楚通话都不是问题。

　　Model 3 的屏幕相比 S/X 更小，功能也更少，但触摸更加灵敏，UI 也更加简洁，他着重表扬了系统反应的延迟少了很多，这就大大减少了司机因为中控而分心的状况，提升了行车安全。

　　Model 3 尝试赋予方向盘按钮更多的用途，但相对 Model S 上一些简单的操作反而做不到了，比如 Model S 可以用右侧滚轮调整风扇速度，但 Model 3 就不可以，长按右侧滚轮可以启动语音控制，Model 3 相对前作的识别准确度要高上不少。

　　Model 3 开起来有什么问题吗？

　　Jameson Dow 说，已经有不少车主开始将驾驶中遇到的软件问题统计收集起来，在 FaceBook 上可以看到。

　　于他自己而言，遇到的问题是音响系统在蓝牙电话结束之后会发出噪音，这时候只能通过长按方向盘按钮来重启中控解决。

　　他表示虽然只开了几天时间，但是 Model 3 已经经历了两次系统 OTA，他相信这些问题会很快得到解决。

　　编者注：就在今天特斯拉刚刚对 Model X/S 车型推送了最新的系统更新，对于搭载了 Autopilot 2 硬件的车辆来说，自动雨刷功能又回来了。

　　结论

　　Jameson Dow 表示自己从一代代特斯拉车型的发展中感觉到了进步，从一开始验证概念可行性的 Roadster，再到“没有带灯化妆镜、没有门上储物空间、没有地方挂西装”的 Model S，直到 Model 3 上各种小巧的新设计，他认为特斯拉终于成熟了，可以制造出优秀的汽车。

　　Jameson Dow 的终极评价是：在过去的几年中，电动车爱好者们一边充满兴奋和希望，一边又担心和紧张，一切都取决于 Model 3 到底会被造成什么质量，而从现在看，特斯拉造了台很棒的车，你们都可以长出口气了。

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