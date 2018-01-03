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荣耀高管回应Magic 2何时发布：满意了就推出

荣耀高管回应Magic 2何时发布：满意了就推出
2018年01月03日 07:39 中关村在线
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　　1月3日消息， 2016年年末的时候华为荣耀曾推出过一款名为Magic的手机。这款手机凭借前卫的设计曾经吸引了众多消费者。就在最近，荣耀业务部总裁赵明在与网友互动时表示，荣耀Magic 2将会在满意的时候推出。

荣耀高管回应Magic 2何时发布：满意了就推出（图片来自于Engadget）荣耀高管回应Magic 2何时发布：满意了就推出（图片来自于Engadget）

　　从赵明的回答中不难看出，荣耀内部已经开始了针对于荣耀Magic 2的研发工作。不过，目前荣耀公司还在针对这款手机进行打磨和优化，将会在适时的时候推出这款手机。至于这款手机的其他信息，赵明并没有对外透露。

　　上个月底的时候，荣耀9青春版正式发售了，提供海鸥灰、珠光白、魅海蓝、幻夜黑四种配色可选。荣耀9青春版采用了双面2.5D玻璃机身设计，镜面效果有一定提升。同时使用保留“天地”的全面屏设计，指纹识别放在了机身背面。

　　配置方面，荣耀9青春版采用5.65英寸2160×1080分辨率屏幕，搭载麒麟659处理器，前后均为1300万像素+200万像素双摄像头，电池容量为3000mAh。内存组合提供3GB+32GB、4GB+32GB和4GB+64GB三种版本选择。

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