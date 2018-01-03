CES 2018前瞻：人工智能时代怎能少了机器人参与

今年年初，一年一度的CES展将于美国拉斯维加斯如期举办，作为每年科技界的最大盛会之一，CES素有科技界风向标之称。

日前，CES官方发布了备受关注的最佳创新奖，其中自然少不了机器人的身影。作为可以协助人类工作生活的相关产品，机器人的发展也牵动了科技行业的进程，因此，本次奖项中，获奖机器人产品的数量相当可观，下面就让我们来一起认识一下。

Jibo家用社交机器人

Jibo是一款可扩展性的家用社交机器人，拥有类似于人的小巧外形，具备模拟人类大脑识别物体功能。从外观上看，Jibo高约一英尺，重约六镑，无法自由移动，拥有电子眼睛、耳朵和声音，头部可以360度自由旋转，受到不少用户的喜爱。而功能上，Jibo可以通过头部旋转来进行声音定位，能够识别用户的需求，并根据用户需求做出相应的反应和互动，比如讲故事、聊天和提供安慰，甚至可以拍照和扮演“私人助理”做日程提醒。

萌巧的小机器人Jibo在2014年众筹时就深受大家喜爱，当时Jibo在Indiegogo平台计划筹集10万美元，最终成功筹集了将近371.2万美元，今年会在CES的世界舞台中崭露头角。

Robelf家庭安全监护机器人

在基本功能上，Robelf 作为为家中日常生活的助理，协助老人照护的疑难杂症，或是提供小孩娱乐与学习。Robelf 主要的差异化之处有三个：首先，它的‘头’离地比较高，而且可以向上‘仰’，让平板更容易被大人操作，不用特地蹲下来。其次它更强调视频、监控的功能，在头后方有一颗可以取出任意摆放的小投影机，让拍照、通话、居家安全防护等应用，不会受限于 Robelf 的高度。最后则是它的手臂和头可以任意地摆弄，不会伤到内部的机械，也延长和小孩同处一室的寿命。

Robelf 背后的系统采用的是 Android 5.0，除了在平板上操作功能之外，也支持语音，只是 Computex 现场环境太吵杂，无法示范。Robotelf 自己准备做一个 Robelf 应用的商城，除了在上面运行的 App 之外，也可以购买不同的‘脸’或其他定制化的装饰。机器人在一般日常使用下大约电力可以撑七小时之久，持续运转（跑来跑去）的话大约是三小时。

Soft Robotics软体机器人

Soft Robotics 的 RL7 及其他机器手可以可靠地实施我们每天无数次从事的体力工作，当然也会从中学到许多东西。它们可以夹起柔软的物体，放在需要它的地方，而且全程无需用计算机视觉系统或任何预先编好的程序来识别物体。Soft Robotics 创立于 2013 年，机器手在食品运输领域取得了最大成功。如今硬件厂商和零售商利用该公司的机器手，抓取并打包从巧克力、注塑模具到披萨生面团的任何东西。 Soft Robotics 的机器手看上去与人手不一样，它们由卡通式四方橡胶、亮蓝色指状物组成，而指状物可以猛地咬住目标，就像章鱼捕捉猎物一样。

业内人士称，软机器人将会是一个非常大的交易市场。它将拥有一些硬机器人没办法实现的能力，为机器人领域打开一扇新大门。

Wavebot自主服务机器人

Wavebot（小薇）是一台功能强大、体验非凡、充满灵性的机器人产品。它就如您的私人管家一样，对家里的每一处空间都了如指掌，能够完成家庭监控、视频通话和安防巡逻的任务，并提供7X24小时的全天候服务。Wavebot在办公室里可以充当助手，提高办公效率，节省资源。

机器人具备室内SLAM的能力，可以实现自主导航和避障，还有人脸识别、语音对话等功能，使得机器人做到尽可能的自主智能，并在情感化交互等设计上发力，打造具有口碑的用户体验。

FIFISH 水下机器人

该产品所配置的定制1英寸超广角镜头（水上FOV162度，水下FOV94度），100米下潜深度，4000流明LED补光，1.5米/秒航速，4小时超长续航能力以及极致的APP操控体验，得到了普通消费者的高度认可，简单的操作，自主供电及出色的水下拍摄效果更是得到了行业用户的亲睐。

鳍源科技是业内最早进行消费级水下机器人研发的公司，作为首次将军事和工业水下机器人带入消费级市场的尝试，激发了全新的市场空间和广泛的行业应用。FIFISH的开发者们对市场的预判和技术储备，领先现有市场其他同类概念产品至少一年时间，不仅积累了对行业的深刻认知和技术壁垒，更起到了开拓市场，引领市场的先行者作用。