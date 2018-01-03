2017年智能手机大总结：续航是唯一倒退的项目

2017年结束了！在过去一年，智能手机行业又发生了很大的变化。最近，外媒GSMArena总结了2017年智能手机的发展趋势，并与2016年进行对比，结果让人有点意外。

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GSMArena这次总结的数据来源于其去年评测过的机型，虽然无法涵盖市面上的所有机型，但还是极具参考价值的。

外观更薄、屏幕更大，金属/玻璃机身成主流

外观方面，2017年的智能手机依然越做越大，机身长度和宽度的平均值均高于2016年的数值。

值得一提的是，手机更纤薄了，去年智能手机的平均厚度为7.73mm，比前年减少0.18mm。

屏幕方面，大小由5.28寸增加到5.57寸，并且随着2560×1440、2160×1080等高分辨率的普及，屏幕的像素密度提高了5.7%。

此外，去年智能手机平均重量达到161克，相较前年增加了8%。

机身材质方面，现在金属/玻璃机身已经成为主流，去年金属/玻璃机身的机型占比高达92%，塑料机身的机型仅剩8%。

Type-C接口快速普及，指纹从前置转向后置

至于功能性的设计，也发生了较大的变化，譬如随着全面屏的到来，指纹从前置转向了后置。

在2016年的时候，前置指纹的设计比较普遍，但去年后置指纹完成了赶超，占比高达58%，而非主流的侧面指纹已经完全消失。

Type-C正在快速普及，现在不少千元机都采用了Type-C接口，其渗透率从25%飙升到了42%。

至于扬声器，立体双扬声器的机型稍有增长，去年占比已经达到20%。

耳机接口方面，砍掉3.5mm耳机孔已经成趋势，去年就有16%的手机放弃了3.5mm耳机孔。

此外，手机的防水性能受到重视，去年已经有18%的手机支持IP68级防尘防水。

处理器性能大增，内存容量继续提高

性能方面，手机处理器的性能继续增强，并且内存容量也越来越大。

芯片方面，CPU和GPU的性能大幅度提高，CPU提升33%，GPU提升35%。

内存方面，运行内存已经普遍达到4GB以上，而主流闪存由64GB翻番到了128GB。

至于基带的性能，理论上限速度已经达到488Gbps，猛增70%。

前置突破1000万像素，双摄开始快速普及

拍照方面，后置摄像头的像素值基本不变，而前置则有明显的提升。

去年智能手机的前置摄像头已经突破1000万像素，用户和厂商越来越重视自拍的体验。

值得一提的是，双摄手机在去年迎来了高速的增长，甚至已经开始在千元机普及，占比已经高达34%。

另外，OIS光学防抖的机型也有所增长，不过增幅并不是特别大，目前只有大部分旗舰机型才支持这项技术。

视频拍摄方面，4K视频录制功能也在慢慢普及，去年已经有40%的手机支持4K视频拍摄。

无线充电开始普及，续航倒退让人心痛

果然，智能手机的发展还是被电池扼住了咽喉。GSMArena的数据显示，去年的智能手机只有续航这一项倒退了。

虽然电池容量稍有增加，不过平均也仅是唯持在3200mAh左右，并且随着硬件性能的提升，去年智能手机的平均续航时间反而缩短了。

快充方面，目前仍在不断普及，渗透率从52%提高到了58%。

值得一提的是，无线充电在去年迎来了一波增长，渗透率从6%提高到了16%。

元器件涨价、消费升级，平均售价增幅高达30%

众所周知，由于元器件的涨价，今年不少厂商都提高了产品的售价，并且得益于消费升级的红利，厂商们相继加大了在中高端机型的投入。

至于去年智能手机的平均售价，其从314欧元提高到了408欧元（约合人民币3190元），增幅高达30%。