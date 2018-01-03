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后置三镜头设计！华为P系列旗舰新机外观曝光

后置三镜头设计！华为P系列旗舰新机外观曝光
2018年01月03日 07:26 太平洋电脑网
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　　继华为Mate 10发布数月之后，有关于另一旗舰系列产品华为P10的下一代新机发布时间也悄悄提上了日程。

华为 P10 4GB+64GB华为 P10 4GB+64GB

　　按照以往惯例，华为可能会在今年2月份的WMC 2018世界移动通信大会上发布P11，不过据有关媒体称，这款即将亮相的新机可能不叫P11，而将直接命名为P20，并衍生出P20、P20 Plus以及P20 Pro等三种不同版本。

　　根据微博达人@搞机圈的那些事提供的有关于P20等三种版本的渲染图中可以看到，P20、P20 Plus采用前置指纹和全面屏的设计，而P20 Pro采用后置指纹和全面屏设计，并且还有类似iPhone X的额头设计风格，而这三款新机最终都将会采用后置三摄像头的设计方案。

　　由于机身定位有所差异，P20和P20 Plus可能搭载华为最新开发的麒麟970处理器，采用6GB+64GB的内存组合，性能与华为Mate 10相仿。而P20 Pro作为P系列的顶配旗舰，可能会搭载高频版的麒麟975处理器亮相，性能更进一步，并采用6GB+128GB的高配组合。

　　参照华为Mate 10的售价情况，华为P20最终可能也会从4000元起步价开始发售。至于最终结果究竟如何，我们还是静候下个月WMC大展时的有关消息吧。

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