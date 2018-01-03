vivo X20 Plus UD通过3C认证 屏下指纹手机来了？

近日，一款名为vivo X20 Plus UD的手机新品，通过了中国质量认证中心的3C认证。如果不出意外的话，该手机将于近期上市。

中国质量认证中心公布的信息显示，这款名为X20 Plus UD的新品刚在1月2日通过了3C认证。从型号不难看出，这应该是X20 Plus的全新版本，缩写字母UD可能是UpDate、Under Display或是Underwater Defense，即升级版、屏下指纹版本和防水版本。

硬件配置上，vivo X20 Plus采用6.43英寸全面屏，搭载骁龙660处理器，内置vivo图像魔方，在逆光拍照上具有明显的优势。

相对于X20不断推出配色，X20 Plus则相对平静。因此，vivo X20 UD可能是X20 Plus的UpDate升级版本，比如在内存、处理器亦或是拍照技术方面进行升级。

此外，还有一部分网友猜测UD可能是Underwater Defense，即防水版本。

本月中旬，指纹识别模块厂商Synaptics（新思国际）宣布，正式推出全球首款屏下指纹传感器——Clear ID FS9500，专为全面屏手机设计。与此同时，Synaptics还宣布，与vivo合作的首款屏下指纹全面屏手机将于CES 2018上展出。

所以，vivo X20 Plus UD还极有可能是vivo X20 Plus的屏下指纹（Under Display）版本。

从用户体验来说，“屏下指纹”解锁才是全面屏手机的最佳搭档，无论是iPhone X的Face ID人脸识别，还是目前安卓全面屏手机流行的后置指纹，安全性、易用性，都难和屏下指纹相媲美。

目前，关于vivo X20Plus UD的信息也只是猜测，vivo官方并没有回应。随着CES 2018即将拉开序幕，有关这款新机的跟多消息，我们拭目以待。