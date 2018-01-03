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TrendForce：2017年国产手机爆发 小米产量增长76%

TrendForce：2017年国产手机爆发 小米产量增长76%
2018年01月03日 07:51 手机中国
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　　辞旧迎新又一年，在2018开年之际，市场研究机构TrendForce总结了2017年手机行业的整体状况。TrendForce在报告中指出，2017年中国智能手机品牌表现强劲，推动去年全球智能手机产量达到14.6亿部，较2016年增长6.5%。

小米5X小米5X

　　而在国产手机厂商中，2017年小米智能手机产量增长了76%，可谓表现十分出色。OPPO和vivo智能机的产量则比去年分别增长了17.8%和19.5%。针对国产手机的表现，TrendForce认为小米爆发式增长的背后，有很大一份功劳来自其在海外市场的拓展，当然小米在实体店新零售上的发力也是产量增长的原因之一。

　　除了对2017年进行回顾之外，TrendForce还对2018年智能机市场的发展进行了展望。TrendForce预测，2018年全球智能手机产量预计将达到15.3亿部，同比增长5%，整体产量增速放缓，而手机核心零部件的价格会继续上涨。不过，TrendForce指出，即使面对压力。2018年手机厂商依旧将继续提升用户体验，致力于18：9全面屏、双镜头、前置广角镜头、以及人工智能应用的开发。而万众期待的屏幕下指纹识别技术，则有望在2018年下半年成熟。

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