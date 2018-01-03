若你的iPhone需更换电池 将弹出以下提示

最近，有关于iPhone电池门的信息层出不穷。由于iPhone在正常使用过程中会出现电池寿命损耗现象，这一现象会增加手机无故死机的风险。为此苹果通过固件升级的方式更新了“优化”算法，降低了死机的概率，但一定程度上降低了性能。

▲图片来自：东方IC

由于苹果在没有提前告诉用户的情况下，限制了旧iPhone的性能，导致很多消费者不满，并被为此收到了多名用户的投诉。苹果给出的解决方案是降低老款iPhone更换电池的费用，国内iPhone的电池更换费用从608元下调到了218元。

那么如何才能分辨自己的电池是否老化到可低价更换电池的范围呢？

原来，凡是已经更新到iOS 10.2.1 以上系统的iPhone，只要在手机的设置---电池选项中看到了“iPhone 电池可能需要维修”的提示，那么你就可以到苹果直营店去以优惠价格进行更换电池了。

如果你怀疑自己iPhone的电池已经损耗过度了。那么可以通过在APP Store中下载第三方应用进行查看电池寿命，例如Battery Life。一般电池容量损耗20%以上，苹果就会以优惠的价格帮你更换电池了。

此外值得一提的是：

1、iPhone中的电池若非原厂，则不能以优惠的价格更换电池。

2、国行、港澳台版iPhone均可在国内享受该服务。