九号平衡车制造商推新形象 公司更名为赛格威-纳恩博

新浪数码讯 1月2日下午消息，小米九号平衡车制造商正式宣布更名为“Segway-Ninebot”（中文：赛格威-纳恩博），并推出全新的品牌形象。

Segway-Ninebot公司新Logo

纳恩博是小米生态链企业之一，曾经制造生产了小米“九号平衡车”。此次，该公司更换新名称、推出新品牌形象旨在顺应公司全球化战略布局，提高品牌价值。

新公司的Logo将“小飞人”的形象与地球的圆形相结合，纳恩博希望通过它体现公司全球化战略目标和方向的统一。新公司Segway-Ninebot融入了Segway（赛格威——知名平衡车品牌，后被纳恩博收购）的血脉，提倡“简化人和物的移动，让生活更加便捷”。

除了新名称和新Logo外，该公司梳理了旗下品牌，并赋予每个品牌不同的Logo。目前，该公司旗下共有Segway、Ninebot、Segway Robotics和Segway Discovery四大产品和服务品牌。（苏航）

以下为四大产品和服务品牌介绍：

Segway品牌Logo

Segway是属于PT（personal transportation 个人交通工具）业务线的产品品牌。使用自平衡技术的产品都会使用Segway品牌，自平衡技术能让平衡车在静止状态下保持平衡。该品牌定位高端、追求高品质、商务、商业用户人群。

Ninebot品牌Logo

Ninebot是属于PT（personal transportation 个人交通工具）业务线的产品品牌。使用非自平衡技术的产品均使用Ninebot品牌，定位中高端、年轻化、追求时尚的互联网购物人群。

Segway Robotics品牌Logo

Segway Robotics是智能服务机器人产品品牌。业务团队研发了Loomo机器人（教育版和企业版），他们均属于通用服务类机器人，这类机器人主要从事维护保养、运输、清洗、保安等工作。同时，该品牌联合BMW开发出自动驾驶泊车助理应用，联合Intel发布Loomo Go配送机器人，后续也将推出消费者版本。

Segway Discovery品牌Logo

Segway Discovery是面向全球市场，让旅行者享受便捷贴心的短交通工具租赁的服务品牌。目前，以美国和欧洲为出发点向全球超过1000家租赁点陆续展开服务，并已取得阶段性进展。