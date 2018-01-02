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外媒总结2017年智能手机趋势：均价涨30% 续航缩短

外媒总结2017年智能手机趋势：均价涨30% 续航缩短
2018年01月02日 08:11 IT之家
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　　不知不觉2017年已经过去，今天是2018年的第二天，针对过去一年的各种总结回顾还没有结束。

　　近日，外媒GSMArena就总结了2017年智能手机产品发展的趋势，从尺寸、显示、重量、续航等方面入手，并和过去一年进行对比，从中我们能够看到过去的一年智能手机市场流行什么。

　　GSMArena选择了他们体验过的50部市场主流的机型，当然，他们不可能将所有手机都列入总结的样本范围，但这50部主流机型的参考意义还是很大的。

▲图片来自pexels▲图片来自pexels

　　首先，智能手机变薄了，在2017年，手机的平均厚度相比2016年减少了0.22毫米，达到了7.73毫米。同时18：9甚至19.5：9全面屏的流行让手机的平均高度增加了3.65mm，宽度增加了0.88mm。

▲本文图片来自外媒GSMArena▲本文图片来自外媒GSMArena

　　显示方面，2017年智能手机平均屏幕尺寸从2016年的5.28英寸上升到5.5英寸，像素密度提高到了394.90ppi。

　　虽然手机平均厚度变薄，但重量却没有因此减少，相反，2017年智能手机的平均重量达到161g，比2016年重了12g。

　　机身材质上，金属和陶瓷机身的手机占比达到92%，塑料机身占比只有8%，这应该也是手机平均重量增加的原因之一。另外已经有18%的手机支持IP68级别的防水。

　　2017年，全面屏的普及让后置指纹识别方案的占比得以扩大，2017年前置指纹识别的占比仅为42%，剩下的58%全为后置指纹识别。2016年，后置指纹识别占比为42%。

同时，16%的手机砍去了3.5mm耳机接口。同时，16%的手机砍去了3.5mm耳机接口。

　　平均电池容量从2016年的3167mAh提升到3292mAh，诡异的是，平均续航时间却从2016年的60.5小时降低到54.3小时，好消息是2017年已经有16%的手机支持无线充电，58%的手机支持快速充电。

CPU的性能提升了33%，GPU性能提升了35%。CPU的性能提升了33%，GPU性能提升了35%。

　　2017年，双摄手机占比达到34%，支持OIS的手机占比提升到32%，支持4K摄像功能的手机提升到40%。

　　最后来看价格，2017年智能手机平均价格从314欧元（约合人民币2451.8元）提升到408欧元（约合人民币3185.7元），提升幅度达到30%。

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