今年9月份，苹果推出了纪念版手机iPhone X，值得一提的是，这款手机的售价相当高昂，也因此饱受诟病。之前有消息称苹果将推出一款廉价版的iPhone X，现在有关这款手机的更多信息也浮出了水面。

传苹果廉价版iPhone X今年9月问世：国行版4999元

据最新报道，这里廉价版iPhone X将随其他两部iPhone一起在9月份问世。在这三款手机之中，仅6.5吋和5.8吋的iPhone X采用的是OLED显示屏，而6.1吋的廉价版iPhone X则配备的是LCD显示屏。后者还将配备金属材质后盖，搭载有苹果A11处理器，而不是最新的A12处理器。价格方面，这款廉价版iPhone X的售价为649美元，国行版本则是4999元左右。

值得一提的是，目前我们还暂不清楚该消息的真实性。那么，事实是否如此呢？我们还将拭目以待。