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荣耀V10即将登陆美国/印度市场 1月8日开售

荣耀V10即将登陆美国/印度市场 1月8日开售
2018年01月02日 07:51 IT168.com
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　　不论是体量还是潜力，海外市场注定是国产厂商在2018年聚焦的重点，不少厂商已经率先行动。根据外媒消息，荣耀在一个月前推出的旗舰产品荣耀V10已经上架印度亚马逊，但具体的价格仍未公布。

　　荣耀V10在印度被称为“Honor View 10”，官方将于1月8日公布具体的售价，并在亚马逊平台接受全款预定。巧合的是，荣耀V10也将在同一天登陆美国市场。参考荣耀V10在欧洲市场499欧元的定价（约合人民币3895元，高于国内），印度与美国市场定价应该也维持在此水准。

　　配置方面，海外版荣耀V10手机的配置与国行无异。5.99英寸全面屏设计，搭载麒麟970处理器，以AI为主打特性，最高6GB RAM+128GB ROM的存储组合，后置2000W+1600W像素双摄，内置3750mAh电池，支持9V/2A的18W快充，运行基于Android 8.0的EMUI 8.0。

　　在刚刚过去的荣耀四周年庆典上，荣耀公布了全球战略，目标在全球手机市场成为“三年前五”的品牌，2020年，海外市场销售占比要达到50%。

　　赵明也在近期的内部信中表示：荣耀的全球化，正是荣耀的二次创业，《荣耀品牌手机单台提成奖金方案》文件吹响了征战全球的集结号，并号召全体员工在2018年面对波澜壮阔的全球市场勇敢再出发。

　　步入2018年，荣耀就以V10进军印美两大市场，其执行的坚定可见一斑。

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