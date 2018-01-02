Apple Watch暗藏跨年彩蛋：表盘上可看烟花

对于数码产品而言，一些小彩蛋往往会使产品多了灵气，让人爱不释手，比如苹果的Apple Watch。就在2018年的跨年时刻，不少Apple Watch用户发现了其中暗藏的小彩蛋：Apple Watch的表盘会向你道出新年祝福，同时还送出烟花动画。

当时间为2018年1月1日零点时，Apple Watch上会就会收到庆祝通知提醒，点击提醒就会放出烟花动画，同步庆祝新年的到来。更有意思的是，Apple Watch还会在用户生日当天送出祝福和动画，只不过生日的庆祝方式是气球。

据悉，所谓的庆祝彩蛋是watchOS 4功能的一部分，每个重要的节日或者用户生日都会启动，令设备多了一些温度。watchOS 4于2017年9月正式推送至Apple Watch设备，因此2018年是Apple Watch用户第一次看到新年庆祝，带来了不少惊喜。

相比之下，手机带给我们的惊喜或许少了些，换套主题和壁纸的传统套路显然已经满足不了我们的期望。