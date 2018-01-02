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引入双摄/日系设计依旧 索尼全面屏旗舰曝光

引入双摄/日系设计依旧 索尼全面屏旗舰曝光
2018年01月02日 07:47 IT168.com
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　　借着1月的CES以及2月接档的MWC这两大数码科技展会，索尼一直有在年初推出新品的传统，特别是旗舰产品。近日，关于索尼Xperia全新旗舰的渲染图已经在网上曝光，融合了全面屏与双摄的特性，合一的日系设计语言，这款Xperia XZ Premium2是否如你心意？

　　从渲染图来看，Xperia XZ Premium2设计语言依旧，双面玻璃+金属中框，造型方正。采用了全面屏设计，不论是额头、下巴还是边框都进一步收窄，使得视觉上的屏占比显著提升，颜值颇高。

　　曾在Xperia Z5上备受好评的绿色也重新回归，机身背部采用垂直的双摄设计，Xperia logo居中。

　　值得注意的是，渲染图显示在手机正面额头与下巴上整齐地排列了小圆孔，猜测是全新设计的听筒与喇叭。考虑到索尼之前并没有如此设计，因此真实性存疑。

　　结合之前的消息，Xperia XZ Premium2将首批次搭载骁龙845移动平台，最高6GB RAM+128GB存储组合，屏幕维持在4K水准，后置双摄支持960fps凝时慢摄，运行Android 8.0系统。

　　不出意外，这款Xperia XZ Premium2将在MWC上亮相。

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