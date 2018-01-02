高通仍是SoC霸主 华为苹果能否借AI超车

新年已至，各个手机厂商都在盘点过去一段时间自家的战绩。现在手机品牌百花齐放，不过对于手机SoC来说，我们熟悉的也就那几家厂商。近日，外媒公布了2017年Q3季度的手机SoC市场占有率，一起来看看哪家厂商在过去的这段时间内占领了更多的市场份额。

2017年Q3市场份额排名

根据Counterpoint Research的数据来看，高通毫无意外排在第一位，其市场占有率高达42%。排名第二的是苹果，其市场占有率为20%。联发科位居第三，市场份额为14%，三星排名第四，市场份额为11%，华为排名第五，市场份额为8%。

高通骁龙移动平台

从榜单中不难发现，高通依然占领着大量的市场，而苹果、联发科、三星、华为等品牌，在开始逐渐追赶，尤其是三星和华为，其市场份额相较去年同期均有增长。根据Counterpoint Research的研究总监Neil Shah称，业界关注的焦点已经从每个芯片的内核数量转移到使用专用处理器的新体验上，而苹果与华为都推出了带有神经处理单元的SoC，这也会在未来逐渐成为主流。

随着AI技术的不断更新，手机也会越来越智能。我们有理由相信像苹果、华为这样布局AI芯片的厂商，在未来能够获得更多的市场份额。