小米一口气发售三款插线板 价格不超百元

今日，MIJIA米家官方微博宣布，三款米家插线板齐发布，目前已在小米商城/有品/小米之家现货热售中。

从2015年时发布的第一款带三个USB接口、售价49元的小米插线板开始，简洁、精致、小巧的插线板受到很多用户的喜爱和关注。

在之后的几年里，小米生态链陆续又发布了多款插线板，包含更多插孔、5米定制线长等特点。而今又增加了三款新型插线板，可以匹配办公室、家中的更多使用场景。

1、24.9元米家插线板3位基础版

针对厨房小电器聚集用电问题，小米推出了米家插线板3位基础款，厨房其实很少用到USB接口，而主要的问题是电饭煲、热水壶、榨汁机、微波炉等多种生活小电器的使用，因此一个简洁不含USB的3个新国际插孔插线板更实用一些。

而根据每家每户不同用电情况，此前米家插线板3位还有5米线长的可供选择。

2、44.9元米家二位转换器

对于老房子墙插电位少的问题，米家二位转换器非常实用，例如床头的墙插通常不能满足给手机、平板充电的同时还要插着床头灯，而以前我们只能选择外接一个插线板。

而今为了增加桌面的美观，推出了无线简约设计的米家二位转换器，含2个新国际插孔与2个USB接口，解决了床头用电充电设备的需要。

3、89元米家四位四控插线板

本次发布的米家四位四控插线板拥有4个新国际插孔组合以及3个USB接口，与以往插线板不同的是，此次增加了独立开关控制功能，可随时开启或切断不用的设备插口。

而特有的USB插口，可以自动识别设备，还支持2A快速充电，提供如原装充电器一样安全的充电功率，不损伤电池寿命。

当然，居家环境也适用，例如电视柜周边经常会有很多设备，电视机、路由器、音箱等，4个供电孔位支持这些众多的设备用电，不用再外接插线板，还可以随用随开。

据悉，以上三款产品均由小米生态链企业青米科技负责研发和生产，保持白色简洁外观，与大多数居家环境都可以匹配，底部增加了防滑脚垫，可以更稳固的置于桌面，同时采用了新国标1mm2线材，更加安全可靠。

而在内部结构上都运用了青米核心的集成电路技术以及铜带一体化技术，具备多重安全保护，避免虚接、发热、着火的风险，并且为保护儿童安全每个插孔都有独立安全门。