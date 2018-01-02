苹果降频门继续发酵起诉增至17起 iPad也深陷其中

新浪手机讯 1月2日上午消息，17年末苹果正式对降频事件进行道歉并采取优惠更换电池措施应对，但这对于用户来说似乎并不买账，美国地区起诉已增至17起。

苹果降频门事件爆发之后，北美地区已经接到15起诉讼。如今密苏里州的Kim Burton、William Ellis和密西西比州的Neill McInnis、J. Scott Archer再提两起诉讼，起诉该事件已达17起。

不同于前几起诉讼，密苏里州的Kim Burton还指控苹果公司利用iOS系统升级降低了iPad mini 2等多个版本iPad性能。这桩诉讼和大部分集体诉讼类似，指控苹果利用iOS升级降低了他们的设备速度。原告明确指出，苹果降低设备速度的目的是为了让果粉们轮流购买他们的新设备。

目前，苹果旗下iPhone 5/5s/SE/6/6s/6s Plus/7/7 Plus以及iPad Mini 2等多个版本iPad用户正对苹果发起集体诉讼，指控苹果通过把iOS升级到新版系统降低了设备性能。

事件始末：

去年12月，一位iPhone 6s更新至最新版本iOS 11之后运行非常缓慢，于是他们用跑分软件和电池续航应用做了一些测试，发现手中iPhone变慢的原因是因为苹果用降频方式防止了iPhone 6s自动关机，但相应手机也变慢了。随后专业跑分进行评测加以佐证，更确定了这一现象。他们认为苹果通过这一方式迫使让用户更换新iPhone。

苹果公司这一现象正式回应称，为防治老款iPhone的续航发生意外，所以才对处理器进行降频，并不像是社会舆论那样，逼迫更换新iPhone。

经过一个月盘旋，北京时间12月29日凌晨，苹果正式对“降频门”事件作出结果，苹果将对保修期外iPhone 6以后机型电池更换价格从从608元降至218元，持续时间为1月下旬到2018年12月。了解更多信息请看：《旧iPhone变慢引争议 苹果公司致歉》专题。

当然，尽管苹果正式道歉，也采取了更优惠的更换电池方案，但用户并不买账。对于这件事你怎么看？（瑞豪）