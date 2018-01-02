苹果2018年度预告：今年它们会出现在我们面前

新浪数码讯 1月2日上午消息，苹果在2017年几乎把所有产品都更新了一遍，还有HomePod或是iMac Pro这种新品类出现。这家公司在2018年将会推出更多新品，另外还有些是去年发布但要等到今年才会开售的产品。

今天新浪数码帮您做一下预览，所有这些产品都不是传说的中的东西，都比较确定会在今年发布或发售。

模块化的Mac Pro工作站

苹果公司在12月宣布iMac Pro上市的时候，曾经意外的提前“剧透”了模块化的Mac Pro的存在。我们经常描述这家公司从不谈论没发生的事，所以这次剧透即便只有2句话，也非常意外。

预计Mac Pro会变个样

根据苹果公司的说法，自从苹果的圆柱形Mac Pro（俗称垃圾桶）推出以来，该公司已经花了几年时间来“彻底重新思考”台式电脑。而这款模块化产品就是结果。其实这也不是第一次传模块化Mac Pro的消息了，这事传闻了半年，但最终，在六月的WWDC开发者大会上出现的主角是iMac Pro。

苹果没有透露具体的发布日期，预估会在2018年或更往后。很多人认为这是一种市场策略，苹果担心专业级的用户放弃他们。提前宣布即将推出的产品，至少可以先稳住这些人，要知道，他们换一次电脑，可是要用很多年创造很多价值，粘度相当大。

全新的显示器

这是随着模块化Mac Pro一起剧透的产品。这意味着苹果自2016年抛弃了Thunderbolt显示器后，终于重返显示市场。

全新苹果显示器

苹果已经很多年没更新自己的显示器了，人们几乎以为他们放弃了这个产品线。新浪数码编辑曾跟相关人士讨论这事，一些意见认为，显示器最核心的部分是液晶面板，苹果无法自产，而且这部分占了一台显示器绝大部分成本，做出来可能也没啥利润。

苹果曾寄希望于他的第三方合作伙伴来填补这一空白，但LG的UltraFine显示器却有硬件质量问题，口碑并不好。所以苹果决定还是自己来干。

我们估计显示器可能会今年随着模块化Mac Pro一起发布，但发售要等到2019年了，或者至少也要18年年底。

HomePod智能音箱

HomePod将会在2018年发售，虽然不知道具体几句，但今年必须开卖了。在智能音箱领域，苹果已经是一个后来者，如果再不加紧速度，会被亚马逊和谷歌甩的更远。

HomePod是一款迟到的产品

原定于2017年12月推出的HomePod被推迟到2018年初，苹果公司发公告说，他们需要更多时间来让这款设备更完善，所以我们要在2018年早期才能见到它了。然而，“早期”究竟是什么时候，苹果没说，估计第一季度，这意味着HomePod可以在3月底前发货。

售价349美元的HomePod定位是配备智能语音助理的高端音箱，苹果希望用音质把它和其他产品做个区分。

AirPower无线充电板

与HomePod不通过，AirPower从没要拖延，它在随着iPhone X发布时候就说2018年发售，支持iPhone 8、iPhone X、Apple Watch和新款AirPods无线充电。

AirPower无线充电板

与目前市面上有售的的Qi无线充电板不同，价格为199美元，要说相当不便宜，市面上目前有很多一对多的Qi无线充电板，但它们都不能给pple Watch充电，因为它不是Qi标准。

我们估计苹果在这款产品上带来的变化类似W1芯片之于AirPods——类似产品早有，只是苹果改变了人们根深蒂固的使用体验。

带有无线充电盒的AirPods

这是去年九月发布会的一个小插曲，技术上并不尖端，估计就是原本AirPods充电盒里放个线圈进去，但这么一步，就把AirPods直接变成了名副其实的“全无线”产品。

AirPods无线充电盒

它并不是传闻中的第二代AirPods，只能说是1s吧，现有AirPods应该也能用，就是换个充电盒，有传言称，这个盒子会单卖，预计69美元。

但苹果没有说具体发售时间。

官方出品的外接显卡盒

High Sierra系统已经支持外接显卡，新MacBook的USB C接口也做好硬件支持，但目前，第三方的外接显卡支持参差不齐，苹果打算自己做这事。

外接显卡盒子

如果从提升机器性能，又要兼顾轻薄需求来看，eGPU（外置显卡）几乎是好似目前最好的方案了，这款产有可能跟上面提到的苹果显示器一起出现，你的MacBook（花点钱）一接就可以提升一大截性能。

新Mac mini

苹果公司似乎没有要在2018年更新Mac mini的意思，但该公司曾明确表示，其最廉价也是最小的Mac台式机并没消失。

Mac mini已经是边缘产品

Mac mini已经3年没更新了，它曾有过自己辉煌的时代，但就如同iPod或MacBook Air一样，最终会英雄迟暮，沦为边缘角色。

2017年10月，苹果CEO库克说，Mac mini仍然是苹果公司产品线的重要组成部分，市场营销总监菲尔席勒4月份也发表了类似的言论。这些似乎表明，某种形式的更新正在酝酿之中。（晓光）