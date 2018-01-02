后置三颗摄像头 华为P20系列设计图流出

过去的三年，华为先后推出P8系列、P9系列和P10系列产品，在我们期待P11系列消息的时候，最新的一份设计图显示，华为下一代P系列产品将称为P20系列。

华为P20设计图

据称今年华为P系列新机将包括P20、P20 Plus和P20 Pro三款新品，它们都将后置三颗摄像头。此前有报道称，华为三摄相机将能拍出4000万像素的照片，支持5倍混合对焦，理论上拍照效果会更高。

华为P20 Plus设计图

设计图显示，华为P20和P20 Plus将采用相似的设计，均前置指纹识别。两者不同的是，P20后置水平三摄，而P20 Plus则后置垂直三摄，当然两者的尺寸也会有所不同。至于华为P20 Pro，该机将采用带刘海的全面屏设计，更高的屏占比，指纹识别移至背部，位于正中垂直三摄的下方。

华为P20 Pro设计图

配置方面，传闻P20和P20 Plus将搭载麒麟970处理器，P20 Pro则搭载更强劲的麒麟975处理器，三款新机都内置6GB运存，容量至少64GB起步。

华为预期将在2月底的MWC2018发布P20系列产品，它们是否真如设计图显示的那样，还有待进一步证实，大家不妨心里先有个数。