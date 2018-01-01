新浪手机 | 新浪科技 | 新浪首页 | 新浪导航
首页 iPhone iPad Apple Watch Mac 实用技巧 应用游戏 固件下载 公司新闻

传iPhoneX低配版售价不足5000：今年9月发

2018年01月01日09:42  中关村在线   收藏本文     

　　1月1日消息，早前消息称，苹果将在今年推出一款低配版iPhone X，屏幕采用LCD材质，同时处理器将会继续采用A11。

传iPhoneX低配版售价不足5000（图片来自baidu）传iPhoneX低配版售价不足5000（图片来自baidu）

　　报道称，今年九月份的发布会上，苹果将推出三款iPhoneX。除了显示屏的大小不同之外，更重要的是，这三款机器中，6.5英寸和5.8英寸的iPhoneX均使用OLED显示屏，而6.1英寸的iPhoneX将使用LCD显示屏。

　　采用了LCD显示屏的iPhoneX，其后盖采用金属材质，并提供了多种颜色进行选择。并改机将继续使用苹果A11处理器，而不是最新的A12处理器。

　　这款LCD版本的iPhoneX为这三款机器中售价最便宜的机器。在美国的售价为649美元，在国内的售价为4999元左右。

　　外媒Motley Fool报道称，“苹果将在2018年初调整iPhone设备的价格。”这可能会给苹果公司一些回旋余地来降低iPhone X后继机型的价格，同时保持iPhone的整体平均售价。

　　专注苹果新闻报道，每日推送最新苹果资讯。扫描下方二维码关注苹果汇官方微信(或微信中搜：appleinc2012)。

文章关键词： 苹果售价处理器显示屏iPhone X

分享到:
收藏  |  保存  |  打印  |  关闭

已收藏!

您可通过新浪首页(www.sina.com.cn)顶部 “我的收藏”， 查看所有收藏过的文章。

知道了

0
收藏成功 查看我的收藏

新浪科技意见反馈留言板

400-690-0000 欢迎批评指正

Copyright © 1996-2017 SINA Corporation

All Rights Reserved 新浪公司 版权所有