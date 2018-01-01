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最新最热微信小游戏汇集：想玩的都在这里了

最新最热微信小游戏汇集：想玩的都在这里了
2018年01月01日 09:39 快科技
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　　近日，微信小程序上线了“小游戏”类目，即点即玩，无需下载安装，当然更吸引人都是可以和微信内的好友一起PK。

　　iOS用户可以直接升级微信6.6.1版本，安卓用户可以申请内测或者点击小游戏链接后直接下载内测版，就能开始玩了。

　　目前，官方并没有提供微信小游戏的集中入口，除了大家熟知的“跳一跳”外，还有哪些有意思的小游戏呢？

　　有小程序商店进行了汇总，大家来看一下：

　　1、跳一跳

　　比比看，谁跳得更远。

2、拳皇命运KO不服2、拳皇命运KO不服

　　早就看好友不爽，来SNK正版授权格斗手游【拳皇命运】，用拳头KO一切不服。

3、腾讯中国象棋3、腾讯中国象棋

　　天天象棋出品的中国象棋对弈平台的小程序，包含棋力评测，好友对战核心玩法。

4、贵州麻将4、贵州麻将

　　首款贵州捉鸡麻将合集，贵州人的专属牌友圈。

5、四川麻将5、四川麻将

　　最正宗四川麻将，火辣来袭，更有好友房模式，呼朋唤友一起玩。

6、广东麻将6、广东麻将

　　你爱玩的广东麻将，这都有！

7、悦动音符7、悦动音符
8、全民大乐斗8、全民大乐斗

　　《全民大乐斗》是一款休闲回合制游戏，一只胸怀武林梦想的企鹅，经历各种洗礼和挑战最终实现自己的武林梦想。

9、星途WeGoing9、星途WeGoing
10、大家来找茬腾讯版小程序10、大家来找茬腾讯版小程序

　　找茬小游戏，快速找出两张照片的不同，还可邀请好友一起游戏哦

11、保卫萝卜迅玩版11、保卫萝卜迅玩版

　　保卫萝卜

12、爱消除乐园12、爱消除乐园

　　《爱消除乐园》是一款打开即玩的消除类小游戏，以换位三连消除为基础玩法，加入了各种可爱“萌宠”形象，创新的闯关玩法更刺激！

13、欢乐斗地主13、欢乐斗地主

　　国民经典棋牌游戏轻装蜕变，免下载马上玩！大家众乐乐，好友开放一起斗地主！一人独乐乐，快速匹配，残局闯关任你选！

14、欢乐消消消14、欢乐消消消

　　《欢乐消消消》是全球首创的置换式消除游戏。全新消除体验、多种趣味关卡、宠物与消除的完美结合，让玩法更新颖、体验更爽快。

15、欢乐坦克大战15、欢乐坦克大战

　　光子工作室群自研的多人休闲坦克竞技游戏。重温经典坦克玩法，融合激烈竞技体验，一炮绝杀，谁与争锋！

16、天天德州16、天天德州

　　用风靡世界的德州扑克，测试你不为人知的另一面！

17、纪念碑谷2x给自己的成长语录17、纪念碑谷2x给自己的成长语录

　　纪念碑谷2 x 给自己的成长语录，是基于经典解谜游戏《纪念碑谷2》制作而成的小游戏，在这里你将经历一段独特的奇幻唯美之旅。

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