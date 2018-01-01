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年度十佳游戏评选出炉，不信你每款都玩过

年度十佳游戏评选出炉，不信你每款都玩过
2018年01月01日 08:55 太平洋电脑网
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　　GameSpot是全球最著名的专业游戏资讯站点之一，说是游戏行业最佳的综合性专业游戏网站也不为过，他们的游戏评分一直都是玩家购买游戏的重要参考。

　　2017年即将结束，GameSpot也评选出了2017年度的十佳游戏，来看看那些需要补票吧。

　　第一名：《塞尔达传说：旷野之息》

　　毫无争议的年度第一名，TGA年度游戏、iGN满分、Fami通白金殿堂......小绿帽子已经拿到今年的所有荣誉，名至实归。

第二名：《女神异闻录5》第二名：《女神异闻录5》

　　GameSpot给出的理由的这款游戏的故事深度和艺术风格非常优秀，笔者认为Persona系列非常有创意的战斗系统也是加分项，粉丝更是戏称“P5天下第一”，拿到第二名也不奇怪。

第三名:《超级马里奥：奥德赛》第三名:《超级马里奥：奥德赛》

　　TGA年度双雄,虽然马里奥遗憾败北塞尔达，但这款游戏的优秀品质不容置疑，本作更是取消了游戏中的死亡设定，玩家可以天马行空的尝试各种不同的通关方式，这也是奥德赛最令人沉迷的地方。

第四名：《生化危机7》第四名：《生化危机7》

　　今年的《生化危机7》及时回归了生存恐怖的游戏主题，不再一路突突突，不错的流程把控和剧情氛围，让很多老玩家直言又找回了当年玩《生化危机》被吓到心脏怦怦跳的感觉，不过此作和456代风格变化巨大，一些后来接触的生化危机系列的玩家并不怎么喜欢。

第五名：《神界：原罪2》第五名：《神界：原罪2》

　　好吧，笔者承认这是抖M的胜利。现在的RPG游戏都尽量减少系统复杂程度来吸引玩家，而最火的RPG《神界：原罪2》偏偏就是“史上最复杂”的RPG游戏，玩家似乎很享受超高的自由度和复杂度带来的烧脑被虐的感觉。

第六名：《地平线：零之曙光》第六名：《地平线：零之曙光》

　　本作在游戏发售时便被玩家提名年度游戏，游戏优秀的艺术风格和壮观的风景让它赢得了不少拥趸，可惜中途杀出个塞尔达，不过游戏本身素质还会非常优秀的。

第七名：《德军总部2：新巨像》第七名：《德军总部2：新巨像》

　　纯粹的硬派单人FPS，优秀的战斗系统和本作精彩绝伦的剧情战役让媒体集体给出高分，也是2017年FPS游戏势微下硕果仅存的几个游戏之一。

第八名：《地狱之刃：塞娜的献祭》第八名：《地狱之刃：塞娜的献祭》

　　这是一款心理恐怖与动作冒险的交互式电影类型游，曾经制作过《DmC：鬼泣》的英国团队Ninja Theory的一款新作。

第九名：《伊迪丝?芬奇的记忆》第九名：《伊迪丝?芬奇的记忆》

　　这款游戏非常冷门，但非常有深度，它用强烈的画面感和代入感带领玩家探索生活和死亡的意义，当亲人逝去之时，活着的人又将经历怎么刻骨铭心的伤痛。这也是笔者今年玩过印象最深刻的游戏。

第十名：《尼尔:机械纪元》第十名：《尼尔:机械纪元》

　　尼尔能上榜没什么好说的，2017年度年度十佳不管它在第几名，总要是有一个位置的。爽快的战斗系统和深刻的剧情就不说，就冲着2B小姐姐那么可爱，也得有它一个位置不是。

　　以上就是gamespot评选出的2017年度十佳游戏，那么你认为还有那些游戏可以称之为年度十佳呢？欢迎在评论区讨论。

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