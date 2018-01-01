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17年最难修的电子产品排行榜：基本被两个品牌包揽

17年最难修的电子产品排行榜：基本被两个品牌包揽
2018年01月01日 09:52 新浪综合
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　　本文来自爱范儿

　　拆解往往是深入了解一款硬件产品最直接的方法。随着硬件的功能越来越复杂，集成度越来越高，拆解也变得越来越难。

　　近日，著名维修机构 iFixit 就评选出了 2017 年最难拆解的 5 款硬件，结果有点出乎意料——微软和苹果竟包揽了全部名额……

（图片来源：Business Insider）（图片来源：Business Insider）

　　2017 款入门级 iPad

　　3 月份，苹果在官网上更新了红色版的 iPhone 7 以及新款的入门级 iPad，iFixit 称之为 iPad 5。

　　iPad 5 采用 9.7 英寸视网膜显示屏，搭载苹果 A9 芯片，拥有 800 万+120 万像素的相机组合，外观设计与 iPad Air 相似。

　　iFixit 认为，当 iPad 5 的前面板和 iPad 分离之后，就可以很轻易地把屏幕拆下来。由于电池没有焊接在主板上，也很好拆卸。

（iPad 5 拆解，图片来源：iFixit）（iPad 5 拆解，图片来源：iFixit）

　　不过，iPad 5 跟 iPad Air 一样采用大量的胶水来固定零部件，导致拆解过程中很容易损坏玻璃面板和 LCD 屏幕；更糟糕的是，如果不拆下屏幕，就无法拆除前面板的连接模块。

　　iFixit 维修评分：2/10（分数越高，越容易维修）

　　Surface Pro 5

　　Surface Pro 5 是微软平板电脑的新旗舰，与 Surface Pro 4 有着几乎一模一样的外观，只是铰链的可开合角度更大，散热性也更好。

　　但遗憾的是，Surface Pro 5 取消了可拆卸 SSD 的设计，直接把固态硬盘焊死在主板上，此外内部的散热设计也与前代完全不同。

（Surface Pro 5 拆解，图片来源：iFixit）（Surface Pro 5 拆解，图片来源：iFixit）

　　iFixit 认为，Surface Pro 5 采用了的非标准拼接口和粘合剂，使得屏幕很难拆除，不一小心就会弄坏；此外，不可拆卸的 SSD 也是一大减分项。

　　iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

　　Surface Book 2

　　作为 Windows 阵营的扛鼎之作，Surface Book 2 不仅拥有强大的配置，拆解难度也是令人咋舌。iFixit 认为，Surface Book 2 唯一的可取之处在于，SSD 采用了可更换设计，其他方面简直让人头大。

　　Surface Book 2 的屏幕面板和玻璃的集成度很高，很难拆卸更换；内存和处理器都是直接焊死在主板上，不可更换；此外，屏幕、键盘、底座等部分都采用了大量的粘合剂；而且很多元器件都被安置在主板的背面，不拆卸主板的话根本无法更换。

　　iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

　　2017 款 Retina MacBook

　　macOS 阵营的 2017 款 MacBook 也好不到哪去。虽然外观设计有所改进，但硬件配置并没有显著加强。好在这次苹果取消了专用的三角螺丝，全部改用十字和六角螺丝，对拆卸工具的要求相对要低一点。

（2017 款 MacBook，图片来源：iFixit）（2017 款 MacBook，图片来源：iFixit）

　　但 MacBook 的整合度依旧很高，大量粘合剂把电池固定在了外壳的底部，处理器、内存等重要元器件都焊死在主板上无法升级。更糟糕的是，Retina 显示屏并没有单独的保护玻璃，一旦损坏，维修成本就会很高。

　　iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

　　Surface Laptop

　　最让 iFixit 头疼的，是微软在 2017 年推出的新款超极本 Surface Laptop。尽管 Surface Laptop 拥有极为轻薄的机身以及防水的 Alcantara 材面键盘，但这也导致其拆卸难度大大上升。

　　iFixit 认为，Surface Laptop 根本就没有让人维修的打算，必须要划开 Alcantara 材面键盘才能拆卸内部的零部件。但内部的处理器、内存、SSD 都是焊死在主板上的，完全无法升级。

（Surface Laptop 几乎无法维修，图片来源：iFixit）（Surface Laptop 几乎无法维修，图片来源：iFixit）

　　电脑内部使用了大量的粘合剂，导致很难拆解——极高的维修成本让 Surface Laptop 的使用寿命也变得较为有限。

　　iFixit 维修评分：0/10（分数越高，越容易维修）

　　纵观 iFixit 评选的这几款产品，大部分都是兼顾便携性与处理性能的生产力工具。在追求性能和轻薄的同时，也将硬件设计推到了极致。

　　如果你也是这几款的所有者，那么平时使用时一定要小心注意。一旦产品需要维修，尽量找官方渠道，切忌自己动手。毕竟维修难度如此之高，稍有不慎，精密的高科技结晶就会报废为一堆电子垃圾。

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