17年最难修的电子产品排行榜：基本被两个品牌包揽

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拆解往往是深入了解一款硬件产品最直接的方法。随着硬件的功能越来越复杂，集成度越来越高，拆解也变得越来越难。

近日，著名维修机构 iFixit 就评选出了 2017 年最难拆解的 5 款硬件，结果有点出乎意料——微软和苹果竟包揽了全部名额……

（图片来源：Business Insider）

2017 款入门级 iPad

3 月份，苹果在官网上更新了红色版的 iPhone 7 以及新款的入门级 iPad，iFixit 称之为 iPad 5。

iPad 5 采用 9.7 英寸视网膜显示屏，搭载苹果 A9 芯片，拥有 800 万+120 万像素的相机组合，外观设计与 iPad Air 相似。

iFixit 认为，当 iPad 5 的前面板和 iPad 分离之后，就可以很轻易地把屏幕拆下来。由于电池没有焊接在主板上，也很好拆卸。

（iPad 5 拆解，图片来源：iFixit）

不过，iPad 5 跟 iPad Air 一样采用大量的胶水来固定零部件，导致拆解过程中很容易损坏玻璃面板和 LCD 屏幕；更糟糕的是，如果不拆下屏幕，就无法拆除前面板的连接模块。

iFixit 维修评分：2/10（分数越高，越容易维修）

Surface Pro 5

Surface Pro 5 是微软平板电脑的新旗舰，与 Surface Pro 4 有着几乎一模一样的外观，只是铰链的可开合角度更大，散热性也更好。

但遗憾的是，Surface Pro 5 取消了可拆卸 SSD 的设计，直接把固态硬盘焊死在主板上，此外内部的散热设计也与前代完全不同。

（Surface Pro 5 拆解，图片来源：iFixit）

iFixit 认为，Surface Pro 5 采用了的非标准拼接口和粘合剂，使得屏幕很难拆除，不一小心就会弄坏；此外，不可拆卸的 SSD 也是一大减分项。

iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

Surface Book 2

作为 Windows 阵营的扛鼎之作，Surface Book 2 不仅拥有强大的配置，拆解难度也是令人咋舌。iFixit 认为，Surface Book 2 唯一的可取之处在于，SSD 采用了可更换设计，其他方面简直让人头大。

Surface Book 2 的屏幕面板和玻璃的集成度很高，很难拆卸更换；内存和处理器都是直接焊死在主板上，不可更换；此外，屏幕、键盘、底座等部分都采用了大量的粘合剂；而且很多元器件都被安置在主板的背面，不拆卸主板的话根本无法更换。

iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

2017 款 Retina MacBook

macOS 阵营的 2017 款 MacBook 也好不到哪去。虽然外观设计有所改进，但硬件配置并没有显著加强。好在这次苹果取消了专用的三角螺丝，全部改用十字和六角螺丝，对拆卸工具的要求相对要低一点。

（2017 款 MacBook，图片来源：iFixit）

但 MacBook 的整合度依旧很高，大量粘合剂把电池固定在了外壳的底部，处理器、内存等重要元器件都焊死在主板上无法升级。更糟糕的是，Retina 显示屏并没有单独的保护玻璃，一旦损坏，维修成本就会很高。

iFixit 维修评分：1/10（分数越高，越容易维修）

Surface Laptop

最让 iFixit 头疼的，是微软在 2017 年推出的新款超极本 Surface Laptop。尽管 Surface Laptop 拥有极为轻薄的机身以及防水的 Alcantara 材面键盘，但这也导致其拆卸难度大大上升。

iFixit 认为，Surface Laptop 根本就没有让人维修的打算，必须要划开 Alcantara 材面键盘才能拆卸内部的零部件。但内部的处理器、内存、SSD 都是焊死在主板上的，完全无法升级。

（Surface Laptop 几乎无法维修，图片来源：iFixit）

电脑内部使用了大量的粘合剂，导致很难拆解——极高的维修成本让 Surface Laptop 的使用寿命也变得较为有限。

iFixit 维修评分：0/10（分数越高，越容易维修）

纵观 iFixit 评选的这几款产品，大部分都是兼顾便携性与处理性能的生产力工具。在追求性能和轻薄的同时，也将硬件设计推到了极致。

如果你也是这几款的所有者，那么平时使用时一定要小心注意。一旦产品需要维修，尽量找官方渠道，切忌自己动手。毕竟维修难度如此之高，稍有不慎，精密的高科技结晶就会报废为一堆电子垃圾。