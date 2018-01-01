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华为新旗舰P20曝光：三镜头+全面屏设计

华为新旗舰P20曝光：三镜头+全面屏设计
2018年01月01日 09:37 中关村在线
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　　12月31日消息，外媒Gadgety报道，2018年就在眼前，华为新一年的旗舰手机也已经在路上。上半年华为P系列将会是主角，发布时间是在2月份的MWC 2018大展，不过新机不叫P11，而是改叫P20。

华为新旗舰P20曝光（图片来自baidu）华为新旗舰P20曝光（图片来自baidu）

　　报道称，一些网友已经放出了疑似P20的渲染图（尚不能证实真伪），图中显示P20系列将包括三款全面屏新机，分别为P20、P20 Plus以及P20 Pro，机身的设计各有特色。

　　其中，P20、P20 Plus采用前置指纹+全面屏的设计，P20 Pro采用后置指纹+全面屏设计，还有类似iPhone X的“刘海平”。

　　另据evleaks爆料，华为P20很有可能会采用ProTriple-lens三镜头设计，拥有4000万像素、五倍混合变焦功能，支持全新升级的AI拍照助手。

　　配置方面，预计P20、P20 Plus将搭载麒麟970处理器，整体性能与华为Mate 10相仿，6GB+64GB起步；P20 Pro则会搭载高频版的麒麟975处理器，6GB+128GB起步，性能更为强大。

　　售价方面，参照华为Mate 10的定价，华为P20的起步价很有可能逼近4000元大关。

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